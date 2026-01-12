Türkiye’nin İlk ve Tek Yerli Zaman Sunucusu: SynChoronos 700 Serisi

ARF Technologies, savunma, enerji ve telekomünikasyon gibi stratejik alanlarda yenilikçi elektronik çözümler sunarak Türkiye'nin yerli mühendislik kapasitesini güçlendiriyor. Şirketin geliştirdiği Türkiye’nin ilk ve tek yerli zaman sunucusu olan SynChoronos 700 Serisi, ASELSAN, Milli Savunma Bakanlığı ve TCDD gibi önemli kuruluşların projelerinde yer alarak milli savunma sanayisine katkıda bulunuyor.

Yerli Üretim ve Operasyonel Verimlilik

ARF Technologies, enerji, elektrik, telekomünikasyon ve savunma sanayi gibi farklı sektörlerin gereksinimlerini analiz ederek son teknoloji ürünler geliştirmektedir. SynChoronos 700 Serisi, savunma sanayi başta olmak üzere havacılık, ulaşım, finans ve fabrika otomasyonu gibi birçok alanda operasyonel verimliliği artırmakta ve veri güvenliğine önemli katkılar sağlamaktadır. Nanosaniye düzeyinde hassas senkronizasyon sunarak radar sistemlerinden hava savunma sistemlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.

Zaman Hassasiyeti ve Güvenilirlik

ARF Technologies’in CTO'su Sinan Unan, Türkiye’nin ilk yerli zaman sunucusunu geliştirerek sektörde önemli bir ihtiyacı karşıladıklarını ifade etti. Unan, "Yerli ve milli zaman sunucumuz; radar sistemleri, insansız hava araçları, komuta kontrol merkezleri ve askeri iletişim altyapıları gibi senkronizasyonun kritik olduğu projelerde kullanılmaktadır. Hassas zaman sunucuları, özellikle savunma sistemlerinde yüksek güvenilirlik ve kesinlik sunarak operasyonel başarıyı desteklemektedir" dedi.

Stratejik İşbirlikleri ve Milli Teknolojiler

ARF Technologies, ASELSAN, Milli Savunma Bakanlığı ve TCDD gibi Türkiye'nin prestijli kurumlarıyla işbirliği yaparak dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Unan, "Milli savunma teknolojilerinin gelişimine katkıda bulunarak teknoloji odaklı kalkınma vizyonuna hizmet ediyoruz. Gelecek dönemde enerji, telekomünikasyon ve savunma endüstrileri için yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünler geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Uluslararası Projelerde Kullanım

SynChoronos 700 Serisi, Avrupa'nın 66 katlı mega yapısında kullanıcı dostu tasarımı sayesinde farklı bina türlerine entegre edilebiliyor. Bu yapıda her 10 kat için bir zaman sunucusu yerleştirilerek, sensörlerden hassas veri toplanması sağlanmıştır. Ayrıca, Kandilli Rasathanesi, ARF Technologies’in ürettiği zaman sunucularını, tarihi ve mega yapılarda yapı sağlığı denetimi için kullanmaktadır. AFAD'ın Yapı Sağlığı İzleme Sistemi Uygulama Yönergesi’ne uygun olarak, bu sistem deprem riski taşıyan bölgelerde kritik yapıların ivme ölçümlerinin eş zamanlı yapılmasını sağlayarak operasyonel dayanıklılığı artırmaktadır.

ARF Technologies, enerji ve diğer sektörlerdeki kritik altyapılarda senkronizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla bu yerli sistemleri kullanmaktadır. Yeni seri SynChoronos 700, askeri iletişim sistemleri, siber güvenlik uygulamaları ve veri merkezleri gibi alanlarda yüksek hassasiyetli zaman senkronizasyonu sağlayarak milli sistemlerin zaman bütünlüğünü garanti altına almaktadır.