Türkiye Innovation Week 2025, 9 Ekim’de İstanbul’da başlıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025, 9-11 Ekim tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan etkinliğin ana teması "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" olarak belirlendi. TİM tarafından yapılan açıklamalara göre, etkinliğin amacı Türkiye'nin inovasyonda öncü bir ülke olma hedefine katkıda bulunmak.

Etkinliğin Tanıtım Toplantısı

Etkinliğin tanıtım toplantısı Fişekhane'de yapıldı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması ve yenilikçi fikirlerin teşvik edilmesi için önemli adımlar atıldığını belirtti. Gültepe, Türkiye Innovation Week'in bu çabaların merkezinde yer aldığını vurguladı ve etkinliğin 12 yıldır kesintisiz olarak düzenlendiğini ifade etti.

Gelecek Teması ve Vizyon

Bu yılki etkinliğin teması olan "Tomorrow: Now", geleceğin daha önce hiç olmadığı kadar yakın ve heyecan verici olduğu mesajını veriyor. Gültepe, "Artık beklemiyoruz, çünkü gelecek geldi. Gelecek, takvimlerde değil, yapay zekada ve kodlarda hayat buluyor," diyerek, etkinliğin yapay zeka ekseninde yeniden kurgulandığını belirtti. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da akademiden iş dünyasına, girişimcilerden tasarımcılara kadar birçok paydaşın bir araya geleceği ifade edildi.

Girişimciler için Destekleyici Bir Ortam

TİM Başkanı Gültepe, inovasyonun girişimcilik ve gençler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, bu yıl farklı kategorilerde inovatif girişimcilere ödüller verileceğini açıkladı. İnovaLİG yarışmasına rekor düzeyde başvuru yapıldığını belirten Gültepe, ödüllerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceğini duyurdu. "Türkiye Innovation Week 2025, girişimcilerimizi destekleyerek ülkemizi inovasyonda dünyanın öncü ülkeleri arasına sokma hedefimize katkı sağlayacak," dedi.

Etkinliğin İçeriği ve Konuşmacılar

Etkinlikte yapay zekanın küresel rekabet üzerindeki etkisi, Türkiye'nin yapay zeka atılımı ve yaratıcı endüstrilerde tasarımın dönüşümü gibi stratejik başlıklar ele alınacak. Efsanevi hakem Pierluigi Collina, liderlik dünyasında karar alma süreçleri üzerine deneyimlerini paylaşırken, Cambridge Üniversitesi'nin Founders Programı Genel Müdürü Gerard Grech, unicorn stratejileri hakkında bilgi verecek. Ayrıca, 120'den fazla konuşmacı arasında yer alan siber güvenlik uzmanı Ken Munro, canlı "hacking" performansıyla katılımcılara riskleri uygulamalı olarak gösterecek.

Geleceğe Yönelik İnovatif Çözümler

Etkinlikte, girişimciliği merkezine alan InnovaZone, yatırımcılar ve kurumsal paydaşlar için buluşma imkanı sunacak. Next Generation Zone'da üniversiteler ile teknoloji transfer ofisleri bir araya gelecek. Eco Innovation Zone'da ise çevre dostu malzemelerden, tarımda verimliliği artıran teknolojilere kadar birçok inovatif çözüm sergilenecek. Ayrıca, Türkiye'nin ilk kurumsal inovasyon geliştirme faaliyeti olan İnovaLİG ve üniversite-sanayi işbirliği temelli mentorluk programı İnoSuit gibi projeler de etkinlikte yer alacak.

Türkiye Innovation Week 2025, girişimciler, yatırımcılar ve akademisyenler arasında güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Etkinliğin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İnovaLİG yarışmasının ödülleri verilecek. Bu yılki etkinlik, inovasyonun geleceği ve Türkiye'nin bu alandaki potansiyeli üzerine önemli tartışmalara ev sahipliği yapacak.