Turkcell ve Google Cloud'dan Stratejik Ortaklık

Türkiye'nin önde gelen teknoloji ve telekomünikasyon firması Turkcell, Google Cloud ile stratejik bir iş birliği anlaşması gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu iş birliği, Türkiye'de yeni bir bulut bölgesi kurulmasını hedefliyor. Söz konusu bulut bölgesi, Türkiye'de dijital altyapının güçlenmesine katkı sağlayarak, hem Turkcell'in veri merkezi alanındaki liderliğini pekiştirecek hem de şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıracak.

Google Cloud Bölgesi ve Beklentiler

Kurulması planlanan Google Cloud Bölgesi, üç veya daha fazla alandan oluşacak. Bu yeni bulut merkezi, Türkiye'deki işletmelere yüksek performanslı ve düşük gecikmeli hizmetler sunarak veri analitiği, siber güvenlik ve dijital iş çözümleri gibi alanlarda gelişmiş Google servislerine erişim imkânı tanıyacak. Böylece, her büyüklükteki şirket, startup ve kurum için inovasyon ve iş yapma süreçleri daha verimli hale gelecek. Bu durum, Türkiye'nin dijital ekosisteminin güçlenmesine de önemli katkı sağlayacak.

Turkcell'in Rolü ve Vizyonu

Turkcell, Google Cloud Bölgesi'nin kurulumu sürecinde iş birliği yapmanın yanı sıra, bu bölgede sunulacak servislerin pazarlama ve satışından da sorumlu olacak. Turkcell, bu stratejik ortaklıkla birlikte Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırmayı ve ülkeyi bölgesel bir dijital inovasyon merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu anlaşmanın Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandıracağını belirterek, lider global teknoloji markalarının Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Yatırım ve Gelecek Projeksiyonları

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Google Cloud ile yapılan bu iş birliğinin Türkiye'nin dijital geleceği açısından tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Turkcell olarak, veri merkezleri ve bulut teknolojilerine toplamda 1 milyar dolarlık bir yatırım planladıklarını belirtti. Google Cloud CEO'su Thomas Kurian ise, Türkiye'deki bulut ve yapay zekâ talebini karşılamayı amaçladıklarını ifade ederek, bu ortaklığın Türkiye'de dijital dönüşümü hızlandırarak yeni nesil şirketlerin doğmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye'nin Bulut Pazarı ve Ekonomik Etkileri

Global araştırma şirketi IDC'nin tahminlerine göre, Türkiye bulut pazarının büyüklüğünün 2024 yılında 1,7 milyar dolardan 2029'da 4,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'de kurulacak hiper ölçekli bulut bölgesi, bu büyümenin itici gücü olmasının yanı sıra, yerel dijital ekosistemin gelişimini hızlandırarak teknoloji sağlayıcıları, girişimler ve işletmeler için yeni inovasyon fırsatları sunacak. Bu stratejik ortaklık, Türkiye'nin küresel dijital ekonomideki konumunu güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

