Türk Telekom'dan Mobilde Rekorlarla Dolu Tarihi Çeyrek

Yayınlanma
14
Türk Telekom’dan Mobilde Rekorlarla Dolu Tarihi Çeyrek
Okunma Süresi: 3 dk

Türk Telekom, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, dijital dönüşümdeki liderliğini sürdürerek, mobil alanda tarihi bir performans sergiledi. 2025’in üçüncü çeyreğinde, sabit hat imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi ve 5G ihale sürecinin etkisiyle önemli bir büyüme kaydedildi.

Konsolide Gelirlerde Önemli Artış

Türk Telekom, 2025’in üçüncü çeyreğinde konsolide gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artışla 59,5 milyar TL’ye yükseltti. Şirketin FAVÖK’ü ise yüzde 21,6 artışla 26,7 milyar TL’ye ulaştı. Bu çeyrekte net karı 10,2 milyar TL olarak kaydedildi. Türk Telekom, bu süreçte 21,7 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdi.

Mobil Abone Sayısında Rekor Kazanım

Mobil alanda, Türk Telekom 2,3 milyon net abone kazanarak tarihin en iyi çeyrek performansını sergiledi ve toplam mobil abone sayısı 30,8 milyona ulaştı. Mobil Numara Taşıma (MNT) pazarında da liderliğini sürdüren Türk Telekom, son on iki ayda 4 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımıyla yeni bir rekora imza attı.

Fiber Altyapıda Güçlü Büyüme

Türk Telekom, Türkiye'nin 81 ilinde uçtan uca fiber ağlarla hizmet sunmaya devam ediyor. Şirketin fiber altyapı uzunluğu 514 bin kilometreye ulaşırken, fiber hane kapsaması 33,9 milyona yükseldi. 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı ise yüzde 56 olarak kaydedildi. Fiber abonelerinin toplam sabit genişbant portföyü içindeki payı yüzde 92’ye ulaştı.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'in Açıklamaları

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, geride bıraktıkları dönemin Türk Telekom ve Türkiye'nin dijital geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. İmtiyaz sözleşmesinin yenilendiğini ve Türkiye’nin dijital omurgasını güçlendiren stratejik yatırımlara devam edeceklerini ifade etti. Şahin, 16 Ekim’de gerçekleştirilen 5G ihalesinde elde ettikleri frekansların, abone başına en yüksek bant genişliğini sunacak şekilde güçlü bir pozisyon kazandırdığını vurguladı.

Finansman ve Yatırım Stratejileri

Türk Telekom, sabit hat imtiyaz yenilemesi ve 5G frekans alımları gibi stratejik yatırımların finansmanını sağlamak amacıyla kapsamlı bir finansman programı gerçekleştirdi. Eylül-Ekim 2025 döneminde toplam 1,8 milyar dolar tutarında finansman sağladıklarını belirten Şahin, yeşil eurobond ihracı ile telekom sektöründeki en büyük yeşil finansman hacmine ulaştıklarını açıkladı.

5G İle Yeni Bir Dönem

16 Ekim'de gerçekleştirilen 5G frekans ihalesinde elde edilen sonuçlarla Türk Telekom, mobil alandaki oyun kurucu rolünü pekiştirdi. 5G geçiş sürecinde daha hızlı ve güvenilir hizmetler sunma kapasitesini artırdıklarını belirten Şahin, 5G'nin Nisan 2026’da planlanan ticari lansmanının Türkiye genelinde yenilikçi dijital hizmetlere açılan bir kapı olacağına dikkat çekti.

Türk Telekom, dijital dönüşüm odaklı stratejileri ve güçlü finansal performansıyla gelecekte de sektördeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

