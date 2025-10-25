Dolar
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
Yayınlanma
14
Trakya Roket Takımı'ndan Yüksek İrtifa Hedefi
Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Trakya Roket Takımı, "Bozdoğan" adını verdikleri roketleriyle daha yüksek irtifalara ulaşmayı hedefliyor. Takım, TEKNOFEST 2024'te Orta İrtifa Kategorisi'nde kazandıkları ikincilikle dikkat çekti. Öğrenciler, roket tasarım sürecini ve gelecek hedeflerini, Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Keşif Festivali'nde katılımcılara tanıttı.

AR-GE Çalışmaları ve İrtifa Hedefleri

Takım kaptanı Kıvanç Kafran, "Bozdoğan" roketinin tasarım sürecinin uzun bir araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışması sonucunda gerçekleştirdiğini ifade etti. Kafran, roketlerinin TEKNOFEST'te fırlatma, uçuş ve geri dönüş performanslarıyla jüri tarafından yüksek not aldığını belirterek, 2.930 metre irtifaya ulaştıklarını dile getirdi. Bu performans, takım için önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Gelecek Hedefleri ve Teknolojik Yenilikler

Trakya Roket Takımı, katıldıkları yarışmalarda birinciliği hedeflediklerini vurgulayarak, roketlerini daha yüksek irtifalara fırlatmak için sürekli kendilerini geliştirdiklerini ifade etti. Kafran, "Bu çabalarımızla ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmak istiyoruz. Roketimiz 2,7 metre uzunluğunda ve yerli teknolojik aksamlarla donatılmış durumda. En verimli uçuşu sağlayacak çalışmalar yapmaktayız," dedi. Ayrıca, takımın geliştirdiği roketlere kuşlardan esinlenerek isim verdiklerini belirtti.

Trakya Roket Takımı'nın çalışmalarının, genç mühendislerin gelecekteki projeleri için ilham verici bir örnek teşkil ettiği ifade ediliyor. Öğrencilerin azmi ve yenilikçi yaklaşımı, Türkiye'nin uzay ve teknoloji alanındaki gelişimine önemli katkılarda bulunma potansiyeli taşıyor.

#Eğitim
#Havacılık
#Teknofest
#Teknoloji
#Trakya Üniversitesi
