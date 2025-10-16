Dolar
41,8652 %0,23
Euro
48,8567 %0,43
Gram Altın
5.732,56 % 1,26
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Süper Ahşap Piyasaya Sürüldü: Çelikten 10 Kat Daha Güçlü, 6 Kat Daha Hafif

Süper Ahşap Piyasaya Sürüldü: Çelikten 10 Kat Daha Güçlü, 6 Kat Daha Hafif

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Süper Ahşap Piyasaya Sürüldü: Çelikten 10 Kat Daha Güçlü, 6 Kat Daha Hafif
Okunma Süresi: 2 dk

ABD merkezli bir şirket, çeliğe göre ağırlık-mukavemet oranı 10 kat daha yüksek ve 6 kat daha hafif olan yeni nesil "Süper Ahşap"ı (Superwood) tanıttı. Bu yenilikçi malzeme, inşaat sektöründe devrim yaratma potansiyeline sahip.

Yeni Bir Ahşap Türü: Süper Ahşap

Süper Ahşap, InventWood adlı şirket tarafından geliştirildi. Şirketin kurucu ortağı ve Yale Üniversitesi'nde profesör olan materyal bilimci Liangbing Hu, bu projeye on yıl önce insanlığın en eski yapı malzemelerinden birini modernize etme amacıyla başlamıştı. Hu, Maryland Üniversitesi Materyal İnovasyon Merkezi'nde yaptığı çalışmalarla ahşabın temel bileşeni olan lignini kısmen çıkararak malzemeyi daha şeffaf hale getirmeyi başarmıştı. Ancak asıl hedefi, ahşabın mukavemetini artırmak için selülozdan yararlanmaktı.

Tarihsel Bir Dönüm Noktası

2017 yılında Hu, düzenli ahşabı kimyasal işlemlerle dönüştürerek doğal selüloz yapısını güçlendirmeyi başardı. Bu süreç, ahşabın önce su ve seçilmiş kimyasallarla kaynatılmasıyla başladı. Ardından, hücresel düzeyde çöktürülüp sıcak presleme işlemi ile yoğunluğu artırıldı. Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu işlemler sonucunda elde edilen ahşap, çoğu yapısal metal ve alaşımdan daha yüksek bir ağırlık-mukavemet oranına ulaştı.

Piyasaya Sunulma Süreci

Yıllarca süren patent başvuru süreçleri ve malzeme mükemmelleştirmeleri sonrası, Süper Ahşap nihayetinde ticari bir ürün olarak piyasaya sürüldü. Bu yeni ahşap türü, inşaat sektöründe çeliğe alternatif olarak kullanılabilecek potansiyele sahip olup, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yapı malzemesi arayışında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Geliştirilen bu yenilikçi malzeme, inşaat ve tasarım alanlarında çığır açabilir. Süper Ahşap ile birlikte, daha hafif ve dayanıklı yapılar inşa etmek mümkün hale gelirken, çevresel etki de azaltılmış olacaktır. Böylece, mühendislik ve mimarlık alanında yeni fırsatlar doğması bekleniyor.

#Süper Ahşap
#Yenilikçi Malzeme
#Ahşabın Yeniden Icadı
#Güçlü Ahşap
#Hafif Ahşap
#Dayanıksız Yüksek Mukavemet
#Ahşap Yenilikçilik
#Yeniden İcat
#Malzeme Bilim
#Selüloz
Yaz Yıldırım Futbol Yeteneklerini Sergiledi
Yaz Yıldırım Futbol Yeteneklerini Sergiledi
#Spor / 16 Ekim 2025
AB, 2030'a kadar savunmada yol haritasını yayımladı
AB, 2030'a kadar savunmada yol haritasını yayımladı
#Ekonomi / 16 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
2,1 Milyar Dolarlık 5G İhalesi Bugün Gerçekleştirilecek
2,1 Milyar Dolarlık 5G İhalesi Bugün Gerçekleştirilecek
Teknoloji
Gözler Dev İhalede: GSM Şirketleri 11 Frekans Paketi İçin Yarışacak
Gözler Dev İhalede: GSM Şirketleri 11 Frekans Paketi İçin Yarışacak
Sigaraya Dev Zam Geldi! En Ucuz Sigara Ne Kadar Oldu?
Sigaraya Dev Zam Geldi! En Ucuz Sigara Ne Kadar Oldu?
Güneydoğu Anadolu'dan 9 Ayda 2,6 Milyar Dolarlık Hububat İhracatı
Güneydoğu Anadolu'dan 9 Ayda 2,6 Milyar Dolarlık Hububat İhracatı
Trump, Modi'nin Rusya'dan Petrol Alımını Durduracağına Dair Açıklama Yaptı
Trump, Modi'nin Rusya'dan Petrol Alımını Durduracağına Dair Açıklama Yaptı
Okan Buruk ve Nihan Akkuş Yeniden Bir Araya Geldi
Okan Buruk ve Nihan Akkuş Yeniden Bir Araya Geldi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Transfer: Efe Fettahoğlu Anlaşması
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Transfer: Efe Fettahoğlu Anlaşması
Sinop'un Türkeli İlçesinde Balıkçılar Gecede 3 Bin 200 Palamut Avladı
Sinop'un Türkeli İlçesinde Balıkçılar Gecede 3 Bin 200 Palamut Avladı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft