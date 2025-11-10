Sony’den Yeni State of Play Sürprizi: Japon Oyunları Sahneye Çıkıyor!

Sony, oyun dünyasını yeniden ekran başına kilitleyecek yeni bir State of Play etkinliği duyurdu. "State of Play Japan" adıyla duyurulan özel yayın, 12 Kasım 2025 Pazar gecesi, Türkiye saati ile 01.00'da gerçekleşecek. Etkinlik, Japonya ve Asya merkezli oyunlara odaklanacak ve 40 dakikadan uzun sürecek.

Sunucu: Yuki Kaji

Etkinliğin sunuculuğunu, anime ve oyun dünyasının tanınan sesi Yuki Kaji üstlenecek. Genshin Impact’te Albedo, Attack on Titan’da Eren gibi karakterlere sesiyle hayat veren Kaji, bu özel yayına ayrı bir heyecan katacak.

Hangi Oyunlar Tanıtılacak?

Resmî oyun listesi henüz paylaşılmadı. Ancak sektöre yakın kaynaklar; Final Fantasy, Yakuza (Like a Dragon) ve Persona gibi popüler serilere dair yeni duyuruların yapılmasını bekliyor.

Etkinlikte sadece büyük AAA projeler değil, aynı zamanda dikkat çeken bağımsız Japon yapımları ve kamera arkası görüntüler de izleyicilerle paylaşılacak.

Nereden ve Nasıl İzlenir?

Etkinlik, PlayStation’ın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Yayın dili Japonca olacak, ancak İngilizce altyazı desteği sağlanacak.

Yayın Zamanı:

11 Kasım’ı 12 Kasım’a bağlayan gece, saat 01.00 (TSİ)

İzlemek için:

PlayStation Resmi YouTube Kanalı

Beklentiler Yüksek

Oyunseverler, 2025’in sonlarına yaklaşırken PlayStation cephesinden gelecek yeni sürprizleri merakla bekliyor. Özellikle 2026 çıkışlı oyunlar hakkında ilk ipuçlarının da bu yayında paylaşılması olası.

Kısacası:

Sony, bu kez Japon oyun kültürünü merkezine alan bir State of Play ile karşımıza çıkıyor. Hem nostaljik serilere dair gelişmeler hem de yeni IP’ler görme ihtimali, oyuncuların heyecanını artırıyor.