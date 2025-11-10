Dolar
42,2058 %0,23
Euro
48,8025 %0,44
Gram Altın
5.585,37 % 2,78
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Sony’den Yeni State of Play Sürprizi: Japon Oyunları Sahneye Çıkıyor!

Sony’den Yeni State of Play Sürprizi: Japon Oyunları Sahneye Çıkıyor!

Sony, 12 Kasım'da “State of Play Japan” etkinliğiyle sahneye çıkıyor. 40 dakikadan uzun sürecek yayında Japonya ve Asya menşeli büyük oyun yapımları ve bağımsız projeler tanıtılacak. Final Fantasy, Yakuza ve Persona gibi dev serilerden sürprizler bekleniyor.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Sony’den Yeni State of Play Sürprizi: Japon Oyunları Sahneye Çıkıyor!
Okunma Süresi: 2 dk

Sony, oyun dünyasını yeniden ekran başına kilitleyecek yeni bir State of Play etkinliği duyurdu. "State of Play Japan" adıyla duyurulan özel yayın, 12 Kasım 2025 Pazar gecesi, Türkiye saati ile 01.00'da gerçekleşecek. Etkinlik, Japonya ve Asya merkezli oyunlara odaklanacak ve 40 dakikadan uzun sürecek.

Sunucu: Yuki Kaji

Etkinliğin sunuculuğunu, anime ve oyun dünyasının tanınan sesi Yuki Kaji üstlenecek. Genshin Impact’te Albedo, Attack on Titan’da Eren gibi karakterlere sesiyle hayat veren Kaji, bu özel yayına ayrı bir heyecan katacak.

Hangi Oyunlar Tanıtılacak?

Resmî oyun listesi henüz paylaşılmadı. Ancak sektöre yakın kaynaklar; Final Fantasy, Yakuza (Like a Dragon) ve Persona gibi popüler serilere dair yeni duyuruların yapılmasını bekliyor.

Etkinlikte sadece büyük AAA projeler değil, aynı zamanda dikkat çeken bağımsız Japon yapımları ve kamera arkası görüntüler de izleyicilerle paylaşılacak.

Nereden ve Nasıl İzlenir?

Etkinlik, PlayStation’ın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Yayın dili Japonca olacak, ancak İngilizce altyazı desteği sağlanacak.

Yayın Zamanı:
11 Kasım’ı 12 Kasım’a bağlayan gece, saat 01.00 (TSİ)

İzlemek için:
PlayStation Resmi YouTube Kanalı

Beklentiler Yüksek

Oyunseverler, 2025’in sonlarına yaklaşırken PlayStation cephesinden gelecek yeni sürprizleri merakla bekliyor. Özellikle 2026 çıkışlı oyunlar hakkında ilk ipuçlarının da bu yayında paylaşılması olası.

Kısacası:

Sony, bu kez Japon oyun kültürünü merkezine alan bir State of Play ile karşımıza çıkıyor. Hem nostaljik serilere dair gelişmeler hem de yeni IP’ler görme ihtimali, oyuncuların heyecanını artırıyor.

#State Of Play 2025
#State Of Play
#Playstation Etkinliği
#Sony Oyun Etkinliği
#Final Fantasy Yeni Oyun
#Yakuza Serisi
#Persona Serisi
#Japon Oyunları
#Ps5 Oyunları
#Bağımsız Oyunlar
#Yuki Kaji
#Playstation Türkiye
EGM 100 Bin TL Promosyon Ödeme Tarihi Açıklandı
EGM 100 Bin TL Promosyon Ödeme Tarihi Açıklandı
#Gündem / 10 Kasım 2025
Demirtaş ve Mızraklı'dan Hüseyin Aykol'a Dayanışma Mesajı
Demirtaş ve Mızraklı'dan Hüseyin Aykol'a Dayanışma Mesajı
#Politika / 10 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Apple, iPhone'ların Uydu Bağlantısını Genişletmeye Hazırlanıyor
Apple, iPhone'ların Uydu Bağlantısını Genişletmeye Hazırlanıyor
Teknoloji
Bilinen En Büyük Kara Delik Parlaması 10 Trilyon Güneş'in Parlaklığına Ulaştı
Bilinen En Büyük Kara Delik Parlaması 10 Trilyon Güneş'in Parlaklığına Ulaştı
Sinem Kobal’ın Yapay Zeka ile Dönüşüm Videosu Gündem Oldu
Sinem Kobal’ın Yapay Zeka ile Dönüşüm Videosu Gündem Oldu
2026 SSK ve BAĞKUR Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
2026 SSK ve BAĞKUR Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
Sahtekarlar 5. Bölümde Neler Oldu? Asya ve Ertan'dan Zor Birliktelik!
Sahtekarlar 5. Bölümde Neler Oldu? Asya ve Ertan'dan Zor Birliktelik!
Yeşil Pasaport Nasıl Alınır? 2026 Yılı İçin Gerekli Şartlar
Yeşil Pasaport Nasıl Alınır? 2026 Yılı İçin Gerekli Şartlar
Deniz Bağdaş Kimdir? Sosyal Medya Fenomeninin Hayatı ve Kariyeri
Deniz Bağdaş Kimdir? Sosyal Medya Fenomeninin Hayatı ve Kariyeri
Kılıçdaroğlu'nun Ekibinden Boykot Kararı: Kurultayda Oylara Katılmayacaklar
Kılıçdaroğlu'nun Ekibinden Boykot Kararı: Kurultayda Oylara Katılmayacaklar
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft