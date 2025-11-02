Selçuk Bayraktar'dan Yeni Mezunlara: Pusulanız Daima Ahlak, Vicdan ve Adalet Olsun

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 9 bin 490 öğrencinin DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'ndeki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezuniyet hakkı kazandığını açıkladı. Bayraktar, mezuniyet töreninde gençlere önemli tavsiyelerde bulundu ve başarılarının ardındaki değerleri vurguladı.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Mezuniyet Törenleri

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde, gençlerin teknoloji alanında yetkinlik kazanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, her yıl binlerce mezun vermeye devam ediyor. 11 farklı teknoloji alanında üç yıllık eğitim alan öğrenciler için Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak mezuniyet törenleri gerçekleştirildi. İstanbul'daki tören, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır gibi önemli isimlerin katılımıyla Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi’nde yapıldı.

Selçuk Bayraktar'ın Konuşması

Törende konuşan Selçuk Bayraktar, mezun olan öğrencilerin başarılarının yalnızca bireysel bir kazanım olmadığını, aynı zamanda bir milletin geleceğine dair umut taşıdığını ifade etti. "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri bizim ilk göz ağrımız, ilk projemizdi. Gençlerin yaratıcılıklarını geliştirmek için çeşitli projeler sunduk ve bu süreçte onları yakından takip ettik," dedi. Bayraktar, DENEYAP sınavlarının amacının sadece bilgi ölçmek olmadığını, aynı zamanda gençlerin hayal gücünü ve problem çözme becerilerini değerlendirmek olduğunu belirtti.

Başarıların Ardındaki Destek

Bayraktar, mezuniyetin sadece bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, gençlerin bu süreçteki başarılarının arkasında ailelerinin ve eğitmenlerinin desteğinin yattığını kaydetti. "Aileleriniz olmasaydı bu başarılar elde edilemezdi. Sizlerin yanında yer alan eğitmenlerimize ve mentörlerimize teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve Etik Vurgusu

Konuşmasında, gençlere teknoloji geliştirme sürecinde etik ve ahlaki değerlerin önemine dikkat çeken Bayraktar, "Yapacağınız teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun, pusulanız daima ahlak, vicdan ve adalet olsun," dedi. Bayraktar, teknolojinin insanlığa hizmet etmesi gerektiğini, aksi takdirde ruhsuz bir algoritmaya dönüşeceğini belirtti. "Bizim medeniyetimiz; imkansızı başarmak için azmedenlerin medeniyetidir," diyerek gençleri cesaretlendirdi.

Geleceğin Teknoloji Yıldızları

Bayraktar, Türkiye'nin geleceğinde gençlerin imzasının olacağını ve daha büyük hayaller kurma zamanının geldiğini söyledi. Mezunların, TEKNOFEST gibi organizasyonlarda kendi takımlarını kurmaları ve yeni nesil teknoloji liderleri olmaları için çaba göstermeleri gerektiğini belirtti. "DENEYAP mezunları olarak, sizden ricam, sizden sonra gelen kardeşlerinize mentörlük yaparak bu meşaleyi taşımanızdır," diye ekledi.

Tören, mezunlara belgelerin takdim edilmesi ve mezunların keplerini fırlatmasıyla sona erdi. Bu yılki mezuniyetle birlikte, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nden mezun olan gençler, Türkiye'nin teknoloji alanındaki geleceğine yön verecek potansiyele sahip olduklarını bir kez daha kanıtladı.