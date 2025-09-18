Dolar
41,3276 %0,23
Euro
48,9071 %0,43
Gram Altın
4.872,86 % 0,33
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Öğrencilerden Yapay Zeka Destekli Hukuk Modeli: LexAI

Öğrencilerden Yapay Zeka Destekli Hukuk Modeli: LexAI

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Öğrencilerden Yapay Zeka Destekli Hukuk Modeli: LexAI
Okunma Süresi: 2 dk

Başkent Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği öğrencileri, yapay zeka destekli bir hukuk modeli olan 'LexAI' sistemini geliştirdi. Bu yenilikçi sistem, davaların seyrini tahmin edebilme yeteneği ile hukuk profesyonellerinin iş yükünü azaltmayı ve hukukun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

LexAI Sisteminin Gelişimi

ANKARA'da eğitim gören dört bilgisayar mühendisliği öğrencisi, Dr. Öğr. Üyesi Didem Ölçer danışmanlığında, 'LexAI' adlı yapay zeka modelini geliştirdi. LexAI, geçmişte sonuçlanmış davaları analiz ederek, kullanıcılara olası sonuçlar hakkında öngörüler sunuyor. Bu sistem, özellikle iş hukuku ve ceza hukuku alanlarında, kullanıcıların sorularını yanıtlayabilme kapasitesine sahip.

Hukuk Teknolojileri Alanındaki İhtiyaç

Öğrencilerden Ali Uzunkulaoğlu, Türkiye'de hukuk teknolojileri alanında yapılacak çalışmalara ilham verme amaçlarını belirtti. Uzunkulaoğlu, "Projemizin fikri, Avrupa ve Amerika'daki örneklerden yola çıkarak doğdu. Bu bölgelerde hukuk teknolojileri oldukça yaygınken, Türkiye'de bu alanda kısıtlı sayıda proje bulunuyor. Bu nedenle, veri seti oluştururken bazı zorluklar yaşadık. Ancak, Yargıtay'ın emsal kararlarına ulaşarak kendi veri setimizi oluşturmayı başardık" dedi.

LexAI'nin Özellikleri ve Kullanım Alanları

LexAI'nin ismi, Latince'de "kanun" anlamına gelen 'Lex' ve yapay zeka anlamına gelen 'AI' terimlerinden türetilmiştir. Proje, doğal dil işleme yöntemi ile avukatlara yardımcı olmayı amaçlayan bir yapay zeka asistanı işlevi görüyor. Yargıtay'ın emsal kararlar sitesinden elde edilen verilerle eğitilen sistem, avukatların emsal karar arama ve araştırma süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Uzunkulaoğlu, "LexAI, avukatların davalara daha fazla vakit ayırmasına olanak tanıyacak bir platform sunuyor" şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri ve Geliştirme Süreci

Uzunkulaoğlu, LexAI'nin geliştirilmesi için daha fazla donanım ve veri bulmayı amaçladıklarını belirterek, "Elde ettiğimiz donanım ve verilerle daha işlevsel bir yapay zeka modeli oluşturma potansiyelimiz var. Mevcut yapay zeka uygulamalarının çoğu emsal kararları içermiyor. Örneğin, ChatGPT gibi sistemler yardımcı olabiliyor, ancak Türk hukuk sistemine tam anlamıyla uyum sağlamıyor" dedi. LexAI, iş hukuku ve bilişim alanında etkili bir performans sergilerken, ceza kanunlarıyla ilgili de veriler sunuyor. Proje, üniversitede düzenlenen bir yarışmada üçüncülük elde etti ve topluma katkı sunma hedefiyle yola çıktı.

Uzunkulaoğlu, "LexAI ile insanlar, avukatlara ulaşmadan danışmanlık alabilir. Avukatlar için de emsal karar alma süreçlerini hızlandıracak önemli bir araç olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. LexAI, hukuk alanında yapay zekanın potansiyelini ortaya koyarak, gelecekte daha fazla kullanıcıya ulaşmayı amaçlıyor.

#Haberler
#Teknoloji
Türkiye’nin İlk Spor Müzesi Siirt’te Kuruluyor
Türkiye’nin İlk Spor Müzesi Siirt’te Kuruluyor
#Spor / 18 Eylül 2025
Yeni Yılda Vergi ve Harçlarda Önemli Artışlar Bekleniyor
Yeni Yılda Vergi ve Harçlarda Önemli Artışlar Bekleniyor
#Ekonomi / 18 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Apple’dan ilk bükülme testi: iPhone Air gerçekten dayanıklı mı?
Apple’dan ilk bükülme testi: iPhone Air gerçekten dayanıklı mı?
Teknoloji
iPhone Kullanıcılarının iOS 26 Güncellemesi Hakkındaki Tepkileri ve Apple'dan Gelen Açıklama
iPhone Kullanıcılarının iOS 26 Güncellemesi Hakkındaki Tepkileri ve Apple'dan Gelen Açıklama
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kazanacağı Para Ödülleri
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kazanacağı Para Ödülleri
Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karşılaşıyor
Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karşılaşıyor
Bade İşçil’in Eski Eşi Malkoç Süalp Tek Celsede Boşandı
Bade İşçil’in Eski Eşi Malkoç Süalp Tek Celsede Boşandı
Güngören'de 5 Katlı Apartmanda Balkon Çöktü, Bina Tahliye Edildi
Güngören'de 5 Katlı Apartmanda Balkon Çöktü, Bina Tahliye Edildi
Ahu Yağtu Kimdir? Hastaneye Kaldırılan Ahu Yağtu'nun Sağlık Durumu Nasıl?
Ahu Yağtu Kimdir? Hastaneye Kaldırılan Ahu Yağtu'nun Sağlık Durumu Nasıl?
Görev Başında Kalp Krizi Geçiren Piyade Uzman Çavuş Şehit Oldu
Görev Başında Kalp Krizi Geçiren Piyade Uzman Çavuş Şehit Oldu
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft