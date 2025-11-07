Nomura Asset Management'tan Yapay Zeka Hisseleri Açıklaması: Yükselişin Temelleri Sağlam

Japonya'nın önde gelen teknoloji fonlarından Nomura Asset Management, yapay zeka hisselerinin mevcut durumunun balon aşamasında olmadığını ve bu hisselerin değer kazanmaya devam edebileceğini açıkladı. Fonun portföy yöneticisi Yasuyuki Fukuda, yapay zeka pazarının henüz gelişiminin erken aşamalarında olduğunu ve bu nedenle bir balon haline gelmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Nomura'nın Performansı ve Pazar Durumu

Bloomberg'in aktardığına göre, Nomura'nın Japon Bilgi Elektroniği hisse fonu, 6 Kasım itibarıyla yıl başından bu yana %49 oranında bir toplam getiri sağladı. Bu performans, Nasdaq Bileşik Endeksi'nin oldukça üzerinde bir başarıyı temsil etmekte. Aynı dönemde, Topix Endeksi %22, Topix Elektrikli Cihazlar Endeksi ise %30 getiri sunmuştur. Bu veriler, yapay zeka hisselerinin güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Teknoloji Hisseleri Arasındaki Farklar

Fukuda, günümüz teknoloji hisselerinin, 25 yıl önceki dot-com çöküşü ile kıyaslanamayacak kadar farklı olduğunu belirtti. O dönemde, telekom altyapısına yatırım yapan birçok şirket, genellikle kâr etmeyen girişimlerdi ve nakit akışları olmadığı için fon bulmakta zorlanıyorlardı. Bu durum, piyasanın çökmesine yol açmıştı. Ancak günümüzde Meta, Google ve Amazon gibi büyük şirketler, sürekli olarak altyapı yatırımlarına devam ederek daha sürdürülebilir bir yatırım ortamı yaratıyorlar.

Küresel Yapay Zeka Patlaması ve Yatırımcıların Endişeleri

Küresel ölçekte yaşanan yapay zeka patlaması, Nvidia'nın piyasa değerini 5 trilyon doların üzerine çıkararak tarihteki en yüksek şirket değerlemesine ulaşmasını sağladı. S&P 500 Endeksi'nin toplam ağırlığının üçte birinden fazlası artık sadece yedi büyük teknoloji şirketine ait. Bu durum, bazı yatırımcılar arasında aşırı ısınma ve olası bir varlık balonu endişelerini artırmış durumda. Ancak Nomura, bu yükselişin arkasındaki temellerin sağlam olduğunu savunuyor ve gelecekteki büyüme potansiyelinin korunacağına inanıyor.

Bu açıklamalar, yatırımcıların yapay zeka hisselerine yönelik bakış açılarını yeniden değerlendirmelerine yol açabilir. Yapay zeka pazarının geleceği, teknoloji dünyasında önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.