Dolar
42,1451 %0,23
Euro
48,7746 %0,43
Gram Altın
5.434,96 % 0,85
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Nomura Asset Management'tan Yapay Zeka Hisseleri Açıklaması: Yükselişin Temelleri Sağlam

Nomura Asset Management'tan Yapay Zeka Hisseleri Açıklaması: Yükselişin Temelleri Sağlam

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Nomura Asset Management'tan Yapay Zeka Hisseleri Açıklaması: Yükselişin Temelleri Sağlam
Okunma Süresi: 2 dk

Japonya'nın önde gelen teknoloji fonlarından Nomura Asset Management, yapay zeka hisselerinin mevcut durumunun balon aşamasında olmadığını ve bu hisselerin değer kazanmaya devam edebileceğini açıkladı. Fonun portföy yöneticisi Yasuyuki Fukuda, yapay zeka pazarının henüz gelişiminin erken aşamalarında olduğunu ve bu nedenle bir balon haline gelmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Nomura'nın Performansı ve Pazar Durumu

Bloomberg'in aktardığına göre, Nomura'nın Japon Bilgi Elektroniği hisse fonu, 6 Kasım itibarıyla yıl başından bu yana %49 oranında bir toplam getiri sağladı. Bu performans, Nasdaq Bileşik Endeksi'nin oldukça üzerinde bir başarıyı temsil etmekte. Aynı dönemde, Topix Endeksi %22, Topix Elektrikli Cihazlar Endeksi ise %30 getiri sunmuştur. Bu veriler, yapay zeka hisselerinin güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Teknoloji Hisseleri Arasındaki Farklar

Fukuda, günümüz teknoloji hisselerinin, 25 yıl önceki dot-com çöküşü ile kıyaslanamayacak kadar farklı olduğunu belirtti. O dönemde, telekom altyapısına yatırım yapan birçok şirket, genellikle kâr etmeyen girişimlerdi ve nakit akışları olmadığı için fon bulmakta zorlanıyorlardı. Bu durum, piyasanın çökmesine yol açmıştı. Ancak günümüzde Meta, Google ve Amazon gibi büyük şirketler, sürekli olarak altyapı yatırımlarına devam ederek daha sürdürülebilir bir yatırım ortamı yaratıyorlar.

Küresel Yapay Zeka Patlaması ve Yatırımcıların Endişeleri

Küresel ölçekte yaşanan yapay zeka patlaması, Nvidia'nın piyasa değerini 5 trilyon doların üzerine çıkararak tarihteki en yüksek şirket değerlemesine ulaşmasını sağladı. S&P 500 Endeksi'nin toplam ağırlığının üçte birinden fazlası artık sadece yedi büyük teknoloji şirketine ait. Bu durum, bazı yatırımcılar arasında aşırı ısınma ve olası bir varlık balonu endişelerini artırmış durumda. Ancak Nomura, bu yükselişin arkasındaki temellerin sağlam olduğunu savunuyor ve gelecekteki büyüme potansiyelinin korunacağına inanıyor.

Bu açıklamalar, yatırımcıların yapay zeka hisselerine yönelik bakış açılarını yeniden değerlendirmelerine yol açabilir. Yapay zeka pazarının geleceği, teknoloji dünyasında önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Zaniolo İtalya’da Parladı, Udinese Bonservis İçin Bastırıyor
Zaniolo İtalya’da Parladı, Udinese Bonservis İçin Bastırıyor
#Spor / 07 Kasım 2025
Vergi Affı İddialarına Bakan Şimşek'ten Yanıt
Vergi Affı İddialarına Bakan Şimşek'ten Yanıt
#Ekonomi / 07 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Yerli İmzalı 16 Milyon Dolarlık Yatırım Alan Oyun Providence: Oyun Ekonomisinde Yeni Sayfa
Yerli İmzalı 16 Milyon Dolarlık Yatırım Alan Oyun Providence: Oyun Ekonomisinde Yeni Sayfa
Teknoloji
Avustralya 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağını Genişletti
Avustralya 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağını Genişletti
Tefecilere Jandarma Hamlesi: Milyonluk Vurgun Önlenmiş Olabilir
Tefecilere Jandarma Hamlesi: Milyonluk Vurgun Önlenmiş Olabilir
Murat Özkaya Kimdir? Bahis Mi Oynadı? Neden Gözaltında?
Murat Özkaya Kimdir? Bahis Mi Oynadı? Neden Gözaltında?
Tuğba Melis Türk: Genç Erkek Oyuncu Bulunamıyor
Tuğba Melis Türk: Genç Erkek Oyuncu Bulunamıyor
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya Gözaltında! Bahis Skandalında Yeni Gelişme
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya Gözaltında! Bahis Skandalında Yeni Gelişme
Türkiye'de Sığınak Dönemi Başlıyor: Tüm Binalarda Zorunlu Olacak
Türkiye'de Sığınak Dönemi Başlıyor: Tüm Binalarda Zorunlu Olacak
Mehmet Fatih Saraç Kimdir, Neden Gözaltına Alındı, Nereli ve Kaç Yaşında?
Mehmet Fatih Saraç Kimdir, Neden Gözaltına Alındı, Nereli ve Kaç Yaşında?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft