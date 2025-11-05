Dolar
NASA, Ay Görevi İçin Yeni Planlar Arıyor
NASA, Ay’a insanlı inişi hedefleyen Artemis III programında yaşanan gecikmeler nedeniyle yeni stratejiler geliştirmeye başladığını duyurdu. Projede yer alan SpaceX’in Starship roketinde meydana gelen aksaklıklar, görev takvimini riske atarak erteleme ihtimalini gündeme getirdi. Bu durum, NASA’nın Ay keşif hedefleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Starship Roketinde Yaşanan Aksaklıklar

SpaceX’in Artemis III programı çerçevesinde geliştirdiği Starship roketinin test uçuşlarında yaşanan teknik arızalar, NASA’nın planlarını sekteye uğratma potansiyeline sahip. Yaklaşık 2,9 milyar dolarlık sözleşme ile projeye dahil olan SpaceX, NASA’nın Ay’a astronot gönderme hedefine ulaşabilmesi için kritik bir rol üstleniyor. Ancak, yaşanan aksaklıklar, 2027 ortasında gerçekleştirilmesi planlanan iniş tarihini tehlikeye atıyor.

Alternatif Çözümler Arayışı

NASA, Artemis III projesinin zamanında tamamlanabilmesi amacıyla alternatif çözümler arayışına girdi. Bu kapsamda, Blue Origin ve Lockheed Martin gibi diğer uzay şirketlerinden de destek talep edildiği bildiriliyor. NASA yetkilileri, bu tür iş birliklerinin projeye katkı sağlayabileceğini ve Ay’a insanlı iniş hedefinin gerçekleştirilmesi için yeni yollar açabileceğini belirtiyor.

Gelecek Hedefleri ve Vizyon

SpaceX cephesinden yapılan açıklamalarda, Starship’in yalnızca Artemis görevinde değil, aynı zamanda kalıcı bir Ay üssü kurma ve gelecekte Mars’a insanlı yolculukların temelini oluşturma vizyonunun da merkezinde yer aldığı ifade edildi. NASA’nın Artemis programı, Ay keşiflerinin ötesinde, insanlığın uzaydaki varlığını sürdürebilmesi için kritik bir adım olarak görülüyor. NASA’nın yeni planları, bu hedeflere ulaşma çabasında önemli bir dönüm noktası olabilir.

