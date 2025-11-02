Dolar
42,0565 %0,34
Euro
48,5374 %0,61
Gram Altın
5.412,39 % -0,33
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Motorola, Türkiye Pazarına Dönüş Yapmaya Hazırlanıyor

Motorola, Türkiye Pazarına Dönüş Yapmaya Hazırlanıyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Motorola, Türkiye Pazarına Dönüş Yapmaya Hazırlanıyor
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye’nin teknoloji sahnesinde uzun yıllar varlık gösteren ve 90’lı yılların sonu ile 2000’li yılların başında pek çok kullanıcının tercihi olan Motorola, 10 yıl aradan sonra yeniden Türk tüketicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü teknoloji markasının Türkiye pazarına dönüş süreci, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle birlikte netlik kazandı.

Resmi Görüşmeler Başladı

30 Ekim tarihinde KAP’a yapılan açıklama, Motorola’nın akıllı telefon ve aksesuarlarının Türkiye’deki distribütörlüğü için Lenovo Ireland International Ltd. ile İndeks Bilgisayar arasında resmi görüşmelerin başlatıldığını duyurdu. İndeks Bilgisayar, Türkiye’nin önde gelen teknoloji distribütörlerinden biri olarak, Motorola'nın ürünlerini ülke pazarına yeniden kazandırmayı hedefliyor.

Motorola'nın Tarihçesi ve Yenilikçi Vizyonu

1928 yılında kurulan Motorola, sektördeki yenilikçi tasarımlarıyla kullanıcıların iletişim ve paylaşım biçimlerini köklü bir şekilde dönüştürmeyi başarmış bir global markadır. Şirket, geniş ürün yelpazesi ile günlük yaşamı daha pratik hale getirmeyi misyon edinmiştir. Son yıllarda özellikle Razr serisi katlanabilir telefonlar ve Edge serisi amiral gemisi modelleri ile uluslararası pazarda dikkatleri üzerine çeken Motorola, bu yeni dönemde de benzer yenilikçi ürünlerle Türk pazarında yer almayı planlıyor.

Türkiye'deki Beklentiler ve Olası Ürünler

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, Motorola’nın katlanabilir Razr serisi ve Edge serisi akıllı telefonlarının Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Bu, hem marka hem de tüketiciler için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Motorola’nın dönüşü, Türkiye pazarındaki rekabeti yeniden canlandırabilir ve tüketicilere farklı seçenekler sunabilir.

Motorola'nın Türkiye pazarına dönüşü, teknoloji severler ve marka hayranları tarafından merakla bekleniyor. Resmi görüşmelerin sonuçlanmasının ardından, Motorola'nın yeni ürünlerinin tanıtımları yapılacak ve satış süreçleri başlayacaktır.

#Teknoloji Haberleri
#Türkiye
#Motorola
Serdal Adalı'dan Eski Yönetime Sert Eleştiriler
Serdal Adalı'dan Eski Yönetime Sert Eleştiriler
#Spor / 02 Kasım 2025
İslam Memiş'ten Yatırımcılara Altın Uyarısı: "Kasım Ayına Dikkat"
İslam Memiş'ten Yatırımcılara Altın Uyarısı: "Kasım Ayına Dikkat"
#Ekonomi / 02 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Bir Robotla Yaşamaya Hazır Mısınız? Ev İşleri İnsansı Robota Emanet
Bir Robotla Yaşamaya Hazır Mısınız? Ev İşleri İnsansı Robota Emanet
Teknoloji
Dünya'nın En Eski İklim Sırrı Antarktika'da Keşfedildi
Dünya'nın En Eski İklim Sırrı Antarktika'da Keşfedildi
Van Gölü'nde Su Seviyesi Kritik Düzeye İniyor
Van Gölü'nde Su Seviyesi Kritik Düzeye İniyor
Diyarbakır'da 11 Soruda Elektrik Faturasında 'Yeni Limit'
Diyarbakır'da 11 Soruda Elektrik Faturasında 'Yeni Limit'
Sydney Sweeney'nin Cesur Elbise Tercihi Tartışmalara Neden Oldu
Sydney Sweeney'nin Cesur Elbise Tercihi Tartışmalara Neden Oldu
Suç Makineleri Türkiye'ye İade Edildi
Suç Makineleri Türkiye'ye İade Edildi
Hafta Sonu Altın Fiyatları Ne Kadar? 2 Kasım 2025 Pazar Gram ve Çeyrek Altın Fiyatı
Hafta Sonu Altın Fiyatları Ne Kadar? 2 Kasım 2025 Pazar Gram ve Çeyrek Altın Fiyatı
Bakan Yerlikaya Duyurdu: Kırmızı Bültenle Aranan 11 Suçlu Yakalandı
Bakan Yerlikaya Duyurdu: Kırmızı Bültenle Aranan 11 Suçlu Yakalandı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft