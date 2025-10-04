Dolar
Marmara Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Açıklama

Marmara Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Açıklama

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Marmara Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Açıklama
Okunma Süresi: 2 dk

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem sonrası iletişim ve ulaşım altyapısında herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, yapılan saha taramaları sonucunda altyapının sağlam olduğunu belirtti.

Deprem ve Sonrasındaki Durum

5 büyüklüğündeki depremin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Deprem, çevre illerden de hissedildi ve vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. Uraloğlu, "Saha taramaları neticesinde ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir" şeklinde ifade etti. Bakan, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve ülkenin afetlere karşı korunması için dua etti.

Altyapı Güvencesi ve Gelecek Önlemler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’nun yaptığı açıklama, depremin ardından halkın içini rahatlatan bir unsur oldu. Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle, altyapı sistemlerinin güçlendirilmesi ve olası afet durumlarına hazırlıklı olunması büyük önem taşıyor. Bakan Uraloğlu’nun açıklaması, devletin bu tür durumlara karşı önceden aldığı tedbirlerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür doğal afetlerin ardından altyapı sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Marmara Denizi'nde yaşanan bu deprem, Türkiye'nin deprem riski taşıyan bölgelerinde yaşayanların güvenliği açısından bir kez daha önemli bir hatırlatıcı oldu. Ulaşım ve iletişim altyapısının sağlamlığı, afet anında kritik bir rol oynuyor ve bu durum, bakanlığın bu konudaki çalışmalarının ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor.

