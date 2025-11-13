Kasım Ayında Casper’dan Yaşamı Hızlandıran İndirim Kampanyası

Teknolojik yenilikleriyle dikkat çeken Casper, Kasım ayına özel indirim kampanyası ile kullanıcılarına cazip fırsatlar sunuyor. Casper.com.tr üzerinden erişilebilen bu kampanya, seçili Excalibur modellerinde yüzde 10, Nirvana ürünlerinde ise yüzde 7’ye varan indirimler içeriyor. Bu indirimler, teknoloji meraklıları için önemli bir alışveriş fırsatı oluşturuyor.

Geniş Ürün Yelpazesi ile Yüksek Performans

Casper, geniş ürün yelpazesinde bulunan bilgisayar modelleri ile kullanıcılarına yüksek performans sunma amacı güdüyor. Kasım ayı boyunca geçerli olan indirimler, özellikle Nirvana serisini öne çıkarıyor. Bu bilgisayarlar, hem oyunseverler hem de iş dünyasında verimlilik arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Seçili Excalibur modellerinde sağlanan yüzde 10’luk indirim, kullanıcılara güçlü bir performans sunuyor.

Vade Farksız Taksit İmkanları

Bu kampanya kapsamında, Casper.com.tr'den yapılacak alışverişlerde anlaşmalı kredi kartları üzerinden avantajlı taksit imkanları sunuluyor. Yapı Kredi kartı ile 9, Garanti Bankası ve Paraf ile 6, Axess ile ise 4 aya varan vade farksız taksit seçenekleri mevcut. Bu esneklik, kullanıcıların yüksek performanslı ürünlere erişimini kolaylaştırırken, ödemelerini daha rahat planlamalarına olanak tanıyor.

Excalibur ve Nirvana Serileri ile Farklı İhtiyaçlara Yanıt

Casper'ın Excalibur serisi, oyun tutkunlarına yönelik tasarlanmış bir performans odaklı bilgisayar serisidir. Gelişmiş soğutma teknolojileri ve yüksek işlem gücü sunan Excalibur, rekabetçi oyun deneyimleri için ideal bir çözüm sağlıyor. Öte yandan, Nirvana serisi ise verimlilik ve konforu ön planda tutarak, şık tasarımı ve hafif yapısıyla hem iş hem de eğlence amacıyla kullanılabiliyor. Bu özellikleri sayesinde Nirvana, kullanıcıların günlük yaşamlarını daha pratik hale getiriyor.

Detaylı bilgi için Casper’ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: Casper Kasım İndirimleri.

Bu kampanya, teknolojiyi daha erişilebilir hale getirerek kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Casper, kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik sunduğu çözümlerle dikkat çekmeye devam ediyor.