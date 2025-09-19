Kablosuz Haberleşmede Yerli ve Milli Teknolojilerin Üretilmesi Kritik Öneme Sahip

Kablosuz haberleşme teknolojilerinin gelecekteki rolü, Türkiye'nin kendi yerli ve milli ürünlerini üretmesi ve kullanabilmesi açısından büyük önem taşıyor. ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, bu bağlamda Türkiye'nin kablosuz haberleşme alanındaki gelişmelerine dikkat çekti. Kömürcü, bu alandaki yerli teknolojilerin, Türkiye’nin haberleşme altyapısının güçlenmesinde belirleyici olacağını ifade etti.

TEKNOFEST’te ULAK’ın Rolü

Kömürcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST’te, ULAK Haberleşme'nin önemli bir paydaş olduğunu belirtti. Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu bu etkinlikte, ULAK, kablosuz haberleşme yarışmasının yürütücülüğünü üstlendi. Kömürcü, yarışmaya 66 üniversiteden 200'ün üzerinde takımın katıldığını ve yarışmanın finalinin TEKNOFEST sahasında gerçekleştirildiğini açıkladı. Finaldeki 14 takım, geliştirdikleri yazılımlar ile veriyi bir noktadan diğerine iletmeyi denedi.

Genç Mühendislerin Yetişmesi

Kömürcü, yarışmanın temel amacının Türkiye’nin milli haberleşme hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak olduğunu vurgulayarak, genç mühendislerin deneysel projelerini desteklemeyi hedeflediklerini belirtti. “ULAK’ın kuruluş misyonu, Türkiye’nin milli haberleşmesine sahip olma ve milli teknoloji ürünleri geliştirme çabalarını gençlerimizle birlikte yürütmektir” diyen Kömürcü, bu süreçte insan kaynağının gelişimine katkı sağlamanın önemine dikkat çekti.

TEKNOFEST ve Teknolojik Yenilikler

Kömürcü, TEKNOFEST’in, Türkiye’de üretilen teknolojik yeniliklerin gözlemlenmesi için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Gençlerin, ülkenin teknoloji alanında geliştirdiği yenilikleri görmesi ve deneyimlemesi gerektiğini belirten Kömürcü, kablosuz haberleşme teknolojilerinin gelecekte belirleyici olacağına vurgu yaptı. “Türkiye, kablosuz haberleşmede kendi yerli ve milli ürünlerini üretmeli ve kullanabilmelidir. ULAK’ın misyonu da bu doğrultudadır” dedi.

Yerli Teknolojilerin Yaygınlaşması

Kömürcü, ASELSAN, HAVELSAN ve Türkiye'de yerleşik operatörlerle birlikte çalışarak yerli ve milli teknolojilerin kablosuz haberleşmenin her alanında hakim olmasını sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtti. Gençlerle bu teknolojileri buluşturmanın, ULAK’ın hedefleri arasında yer aldığını ifade eden Kömürcü, TEKNOFEST’in gençlerin gelişimine katkı sağlama noktasında büyük bir destek sunduğunu dile getirdi.

Sonuç olarak, ULAK Haberleşme'nin kablosuz haberleşme alanındaki yenilikçi yaklaşımı, Türkiye'nin teknoloji alanındaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Bu tür etkinlikler, genç mühendis adaylarının deneyim kazanması ve milli teknolojilerin gelişmesi açısından kritik bir platform sunmaktadır.