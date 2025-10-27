iPhone 18 Baz Modelinin 12 GB RAM ile Gelmesi Bekleniyor

Apple, henüz iPhone 17 serisini tanıtmadan, teknoloji dünyasında iPhone 18'in potansiyel özellikleri üzerine tartışmalar başlamış durumda. 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan bu yeni serinin, daha önce yalnızca “Pro” modellerine özgü olan yüksek RAM kapasitesini tüm modellere yayma hedefinde olduğu iddia ediliyor.

iPhone 18'de RAM Kapasitesinde Değişiklikler

Mevcut iPhone 17 serisinde yalnızca Pro ve iPhone Air modellerinin yüksek bellek kapasitelerine sahip olması, düz modelin ise 8 GB RAM ile sınırlı kalması, kullanıcıların dikkatini çekmişti. Ancak yeni bir rapor, Apple’ın iPhone 18 ailesinde bu bellek farkını ortadan kaldırmayı amaçladığını öne sürüyor. Söz konusu rapora göre, Apple, Samsung’dan LPDDR5X bellek yongaları sipariş etti. Samsung’un üretim kapasitesinin 12 ve 16 GB olduğu bilgisi, iPhone 18’in temel modelinin bile 12 GB RAM ile donatılacağını neredeyse kesin hale getiriyor.

Tedarik Zincirindeki Gelişmeler

Apple'ın, Samsung dışında SK Hynix ve Micron ile de görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Bu strateji, farklı modeller arasında bellek kapasitesinin dengelenmesini sağlamak amacı taşıyor. Samsung’un özellikle Pro ve Air modellerine odaklanması, diğer tedarikçilerin ise baz modele destek vermesi yönünde bir planlama yapıldığı ifade ediliyor. Böylece, Apple’ın farklı modeller arasında daha uyumlu bir bellek dağılımı sağlaması bekleniyor.

Yapay Zeka Özelliklerinin Etkisi

Ancak tüm bu bilgiler, henüz söylenti aşamasında. Apple’ın 2026’da tanıtmayı planladığı yeni iPhone’larda, yapay zeka destekli Siri ve cihaz içinde çalışan “Apple Intelligence” gibi özelliklerin yer alması öngörülüyor. Bu gelişmeler, daha yüksek RAM ihtiyacını kaçınılmaz hale getirebilir. Dolayısıyla, iPhone 18'deki bellek artırımı, kullanıcı deneyimini iyileştirme hedefinin bir parçası olarak değerlendirilebilir.

Gelişmeler ışığında, Apple’ın yeni iPhone serisinin özellikleri ve tedarikçi anlaşmaları, teknoloji tutkunları ve kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Önümüzdeki yıllarda, bu alandaki gelişmelerin kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.