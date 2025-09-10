iPhone 17 ve iPhone 17 Air Tanıtıldı: Özellikler, Yenilikler ve Türkiye Fiyatları

Apple, eylül ayı etkinliğini bu yıl “Awe Dropping” temasıyla gerçekleştirdi ve teknoloji meraklılarının beklediği iPhone 17 serisini tanıttı. Etkinliğin en dikkat çeken ürünü, yalnızca 5,6 mm kalınlığıyla tarihin en ince iPhone'u olarak öne çıkan iPhone 17 Air oldu. Bu yeni seride, gelişmiş donanım ve etkileyici tasarım detayları ile kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyan özellikler sunuluyor.

iPhone 17 Özellikleri: Gelişmiş Performans ve Ekran Yenilikleri

Apple, iPhone 17 modelinde birçok yenilik ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. 6.3 inçlik OLED ekran, 120Hz ProMotion yenileme hızı ve 3000 nit tepe parlaklığı ile dikkat çekiyor. Yeni nesil Apple A19 çipi, 8 GB RAM ile birleşerek yüksek performans sunarken, depolama seçenekleri 256 GB ve 512 GB olarak belirlenmiş. Kamerasında 48 MP ana kamera ve 48 MP ultra geniş kamera (Dual Fusion) ile birlikte, Center Stage destekli ön kamera bulunuyor. 3600 mAh batarya, önceki nesle göre 8 saat daha uzun video oynatma süresi sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. iOS 26 ile gelen bu model, farklı renk seçenekleriyle de dikkat çekiyor: Lavanta, Sis Mavisi, Siyah, Beyaz ve Adaçayı.

iPhone 17 Air: Apple’ın En İnce Telefonu

iPhone 17 Air, Apple’ın bugüne kadar ürettiği en ince model olarak tanıtıldı. 5,6 mm kalınlığı ile dikkat çeken bu telefon, titanyum gövdesi ve göz alıcı tasarımı ile öne çıkıyor. Dayanıklılık açısından Ceramic Shield 2 teknolojisi, hem ön hem arka yüzeyde yer alarak kullanıcı deneyimini artırıyor. Teknik özellikleri arasında 6.5 inç OLED ekran, Apple A19 Pro çipi, 48 MP arka kamera (1x ve 2x optik zoom desteği) ve 18 MP ön kamera bulunuyor. Ayrıca, kullanıcılar için Dual-Capture özelliği ile aynı anda hem ön hem de arka kameradan kayıt yapma imkanı sunuluyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 7, Bluetooth, Thread ve yalnızca eSIM desteği öne çıkıyor. Renk alternatifleri ise Uzay Siyahı, Bulut Beyazı, Açık Altın ve Gök Mavisi olarak belirlenmiş.

iPhone 17 Air ile “Plus” Modeline Veda

Apple, bu yıl “Plus” modeline son vererek iPhone 17 Air’i, iPhone 17 ile iPhone 17 Pro arasında konumlandırdı. Yeni model, incelik ve performansı bir arada sunmayı hedefliyor. Ayrıca, iPhone 17 Air için özel olarak geliştirilen aksesuarlar arasında 1 mm’den ince şeffaf kılıflar, titanyum uyumlu tampon koruyucular ve çapraz askı kayışları yer alıyor.

Türkiye Fiyatları: iPhone 17 ve iPhone 17 Air

iPhone 17 Air için Türkiye fiyatları, 256 GB modeli için 97.999 TL, 512 GB için 109.999 TL ve 1 TB versiyonu için 121.999 TL olarak belirlenmişken, iPhone 17’nin 256 GB versiyonu 77.999 TL, 512 GB versiyonu ise 89.999 TL olarak satışa sunulacak.

Apple, iPhone 17 ve iPhone 17 Air ile tasarım ve mühendislikteki ilerlemelerini gözler önüne seriyor. A19 ve A19 Pro çipleri ile performans çıtasını yükselten Apple, yeni modelleriyle mobil dünyada inceliğin sınırlarını yeniden tanımlıyor.