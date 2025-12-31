Bilecik'te Eğitim 1 Gün Ara Verildi

Bilecik Valiliği, kentte beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Bu karar, meteorolojik verilerin ışığında alınırken, kar yağışının şiddetinin yanı sıra buzlanma ve don olaylarının da etkili olacağı değerlendirildi.

Yoğun Kar Yağışı Beklentisi

Valilikten yapılan açıklamada, bugün kent genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklenildiği ifade edildi. Bu durumun, günlük yaşamı olumsuz etkilemesi ve ulaşımda aksamalara yol açması ihtimali göz önünde bulundurularak, eğitim kurumlarının 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için kapatıldığı belirtildi. Resmi ve özel tüm eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil olmak üzere, eğitime 1 gün ara verileceği bildirildi.

Kamu Personeline İdari İzin

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin yanı sıra, çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı açıklandı. Bu uygulama, olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışanların güvenliğinin ön planda tutulduğunu gösteriyor.

Bilecik'te meydana gelen bu durum, vatandaşların günlük yaşamını etkileyebilecek nitelikte. Valilik, olası tehlikelerden kaçınmak adına gerekli önlemleri alarak kamuoyunu bilgilendirdi. Eğitime verilen ara, hava koşullarının düzelmesi ile birlikte sona erecek ve eğitim faaliyetleri normal seyrine dönecektir.