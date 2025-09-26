iPhone 17 bükülmedi! Dayanıklılık testinde herkesi şaşırttı

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17, tanıtımının ardından merakla beklenen dayanıklılık testine sokuldu. Özellikle Pro modellerde yaşanan “scratchgate” tartışmalarının gölgesinde yapılan test, cihazın ne kadar sağlam olduğunu gözler önüne serdi.

YouTube’da dayanıklılık testleriyle tanınan JerryRigEverything, iPhone 17’yi çizilme, ısı ve bükülme testlerinden geçirdi. Sonuçlar ise kullanıcıları şaşırttı.

Çizilme Testi: Arka yüzeyde kullanılan yumuşak dokulu cam ve Ceramic Shield 2 ekran kaplaması, Mohs sertlik ölçeğinde 7. seviyeye kadar dayanıklılık gösterdi. Daha düşük seviyelerde ekran çizilmedi, yalnızca sert metallerle temas halinde küçük izler oluştu.

Isı Testi: Çakmakla yapılan ısı testinde ekran parlaklığını korudu, kalıcı yanık izleri oluşmadı.

Bükülme Testi: En kritik aşamada ise iPhone 17, hem ön hem arka taraftan uygulanan baskıya rağmen bükülmedi. Cihazın gövdesinde çatlama veya ayrılma yaşanmadı.

Genel değerlendirmede iPhone 17, günlük kullanım senaryolarında (cebe koyarken, düşme risklerinde) yüksek dayanıklılık sundu ve sağlamlık konusunda tam not aldı.