Instagram Bizi Dinliyor mu? Adam Mosseri Açıklamalarda Bulundu

Instagram'ın kullanıcılarının telefon mikrofonlarını gizlice dinleyip dinlemediği sorusu, sosyal medya platformlarıyla ilgili uzun bir süredir tartışılan komplo teorilerinden biri haline geldi. Bu konu, Meta'nın sahip olduğu Instagram, WhatsApp ve Facebook'un reklam hedefleme yeteneklerinin doğruluğu konusunda kullanıcılar arasında belirsizlik yarattı. Kullanıcıların sadece bir konu hakkında düşünmesi sonrasında ilgili reklamların akışta görünmesi, bu platformların “zihin okuyucu” gibi algılanmasına yol açtı.

Adam Mosseri'nin Açıklamaları

Instagram Başkanı Adam Mosseri, bu tartışmalara yanıt vermek amacıyla sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. TechCrunch'ta yer alan habere göre, Mosseri, Instagram'ın kullanıcılarını gizlice dinleyerek reklam göstermeye çalıştığına dair yanlış bir efsaneyi yalanladı. Mosseri, "Bir efsaneyi yıkma zamanı: Yemin ederim, mikrofonunuzu dinlemiyoruz." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, kullanıcıların aklındaki soru işaretlerini gidermeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Mosseri, Meta'nın kullanıcıları dinlediğine dair pek çok sohbetin yapıldığını, hatta bu konunun kendi eşi tarafından da gündeme getirildiğini belirtti. Telefon mikrofonunun açılması durumunda kullanıcıların ekranın üst kısmındaki ışığı görebileceğini ve bunun pil ömrünü hızla etkileyebileceğini de ekledi. Ayrıca, bu tür bir dinleme işleminin, ciddi bir mahremiyet ihlali olacağını vurguladı.

Psikolojik ve Tesadüfi Etkiler

Mosseri, kullanıcıların karşılaştığı reklamların bazen teknolojinin değil, basit bir tesadüf veya psikolojik etkiler sonucunda ortaya çıkabileceğini ifade etti. "Bir reklamı o sohbeti yapmadan önce görmüş ama fark etmemiş olabilirsiniz. Hızlıca kaydırıyoruz, reklamları hızlıca geçiyoruz. Bazen bunu bilinçaltınıza alıyorsunuz ve bu, sonrasında ne hakkında konuşacağınızı etkiliyor." şeklindeki sözleri, kullanıcıların reklam deneyimlerini anlama çabalarının bir parçası oldu.

Yeni Reklam Hedefleme Stratejileri

Mosseri’nin bu açıklamaları, Meta'nın kullanıcılarına reklam hedeflemek için yapay zeka destekli yöntemleri kullanacağını duyurmasının hemen ardından geldi. Şirket, yeni gizlilik politikasının 16 Aralık'ta yürürlüğe gireceğini ve bu tarihten itibaren kullanıcıların AI ürünleriyle etkileşimlerinden elde edilen verilerin reklam hedefleme sinyali olarak kullanılmasına izin vereceğini belirtti. Bu değişiklikler, Meta'nın reklam stratejilerinde önemli bir dönüşümü işaret ediyor.