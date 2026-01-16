Dolar
İnsansı Robot Neo'ya "Görsel" Zeka Geldi: Sadece Video İzlemesi Yeterli

İnsansı Robot Neo'ya "Görsel" Zeka Geldi: Sadece Video İzlemesi Yeterli

Yayınlanma
14
İnsansı Robot Neo'ya "Görsel" Zeka Geldi: Sadece Video İzlemesi Yeterli
Okunma Süresi: 2 dk

Robotik alanında önemli bir gelişme yaşandı. 1X şirketi, Neo insansı robotlarının video izleyerek ve komut alarak yeni görevler öğrenmesini sağlayan "1X World Model" adlı yapay zeka teknolojisini tanıttı. Bu yenilik, robotların fiziksel dünyada daha önce eğitimini almadıkları yetenekleri kazanmasını mümkün kılıyor.

1X World Model Nedir?

1X, Neo robotlarının gerçek dünya dinamiklerini anlamasını ve kendi kendine öğrenme yeteneğini artırmayı hedefleyen "1X World Model" adlı bir yapay zeka modeli geliştirdi. Bu model, robotların video görüntülerini analiz ederek yeni işlevler kazanmasına olanak tanıyor. Şirketin sağladığı bilgilere göre, Neo robotları yalnızca video izleyerek yeni görevleri yerine getirebilecek düzeye ulaştı. Bu durum, yapay zeka uygulamalarında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Neo Robotları İçin Ön Sipariş Süreci Başladı

1X, geçtiğimiz Ekim ayında Neo insansı robotları için ön sipariş sürecini başlatmış ve teslimatların bu yıl içerisinde gerçekleşeceğini açıklamıştı. Ancak, şirket yetkilileri teslimatlarla ilgili kesin bir tarih vermekten kaçınırken, ön siparişlerin beklentilerin üzerinde olduğunu bildirdi. 1X CEO’su Bernt Børnich, Neo’nun tasarımının insanlarla mümkün olduğunca benzer hale getirildiğini belirterek, robotun internet ölçeğindeki videolardan öğrenebilme yeteneğinin fiziksel dünyada uygulanabilir hale geldiğini vurguladı.

Neo'nun Öğrenme Kapasitesi

Børnich, Neo'nun komutları yeni eylemlere dönüştürebilme yeteneğinin, robotun kendi kendine öğrenme kapasitesinin başlangıç noktası olduğunu ifade etti. Ancak, robotun yetenekleri sınırsız değil. Örneğin, Neo'ya araba sürmesi komutu verildiğinde, aniden bu yeteneği kazanması beklenmiyor. Şirketin sözcüsü, robotların henüz basit görevlerle sınırlı olduğunu, örneğin Airfryer sepetini çıkarmak, ekmek kızartma makinesine ekmek koymak ve "çak bir beşlik" yapmak gibi temel görevleri yerine getirebildiğini belirtti. Bu küçük görevleri öğrenme yeteneği, Neo'nun gelecekte daha karmaşık eylemleri gerçekleştirebilmesi için bir temel oluşturuyor.

1X'in bu yeni teknolojisi, insansı robotların günlük hayatta daha fazla rol alabilmesi için önemli bir adım niteliği taşıyor ve robotların öğrenme süreçlerinin gelecekte nasıl evrileceği merakla bekleniyor.

#Teknoloji
