Dolar
41,9821 %0,23
Euro
48,4012 %0,44
Gram Altın
5.424,54 % -0,11
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Google, Gmail'deki Güvenlik İhlali İddialarını Reddetti

Google, Gmail'deki Güvenlik İhlali İddialarını Reddetti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Google, Gmail'deki Güvenlik İhlali İddialarını Reddetti
Okunma Süresi: 2 dk

Google, Gmail kullanıcılarını etkileyen geniş çaplı bir güvenlik ihlali olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Şirket, sosyal medya platformlarında dolaşan verilerin, mevcut bir saldırı sonucu değil, geçmişteki kimlik hırsızlıklarına ait verilerin bir derlemesi olduğunu açıkladı. Bu gelişme, kullanıcıların güvenliğini sağlamak adına şirketin aldığı önlemleri yeniden gündeme getirdi.

Güvenlik İhlali İddialarına Yanıt

Son günlerde sosyal medyada yayılan haberlerde, milyonlarca Gmail kullanıcısının hedef alındığına dair güvenlik ihlali iddiaları öne çıktı. Google, bu durumu "yeni bir güvenlik ihlali" olarak tanımlamayı reddederek, mevcut verilerin eski sızıntılardan oluştuğunu vurguladı. Şirket, yaptığı açıklamada, "Gmail sistemlerimiz, kimlik avı girişimlerinin yüzde 99,9'undan fazlasını başarıyla engelliyor" ifadesine yer verdi. Bu açıklama, kullanıcıların güvenliğini sağlama konusundaki kararlılıklarını ortaya koyuyor.

Güvenlik Uyarıları ve Koruma Önlemleri

Ayrıca, Google, kullanıcıların güvenlik uyarıları alması gerektiği yönündeki iddiaları da reddetti. Şirket, veri güvenliğini artırmak amacıyla Passkeys kullanımını önererek, kullanıcıların hesaplarını koruma konusunda dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Daha önce benzer bir durumu ele alan Google, tüm Gmail kullanıcılarına güvenlik uyarıları gönderildiği yönündeki iddiaları da yalanlamıştı. Bu durum, kullanıcıların güvenlik konusundaki endişelerini artırmıştı.

Google’ın bu açıklamaları, kullanıcıların veri güvenliğine dair endişelerini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor. Şirket, sürekli olarak güvenlik sistemlerini güncelleyerek, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam ediyor. Kullanıcıların, güvenlik protokollerine dikkat etmeleri ve önerilen koruma yöntemlerini uygulamaları, siber tehditlere karşı alınacak en etkili önlemler arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe 11'i Netleşiyor
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe 11'i Netleşiyor
#Spor / 31 Ekim 2025
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye-İsviçre Ticaret Hacmi 12 Milyar Dolara Ulaştı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye-İsviçre Ticaret Hacmi 12 Milyar Dolara Ulaştı
#Ekonomi / 31 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Telefonlarda Yeni Dönem Başlıyor! Uzun Yıllar Sonra Bir İlk Gerçekleşecek
Telefonlarda Yeni Dönem Başlıyor! Uzun Yıllar Sonra Bir İlk Gerçekleşecek
Teknoloji
İsmihan Baysal: Yolcuyla Sohbet Edebilen Yapay Zeka Destekli SAVVy, Dünyada Bir İlk
İsmihan Baysal: Yolcuyla Sohbet Edebilen Yapay Zeka Destekli SAVVy, Dünyada Bir İlk
Öğrencinin Yüzünde Sigara Söndüren Temizlik Görevlisi Tutuklandı
Öğrencinin Yüzünde Sigara Söndüren Temizlik Görevlisi Tutuklandı
Muhittin Böcek ve Melek Kurukama Arasındaki İddialar Gündemde
Muhittin Böcek ve Melek Kurukama Arasındaki İddialar Gündemde
Trump, Asya Turunu Değerlendirdi: Ticaret Anlaşmaları ABD Ekonomisine Katkı Sağladı
Trump, Asya Turunu Değerlendirdi: Ticaret Anlaşmaları ABD Ekonomisine Katkı Sağladı
Hayatını Kaybeden Şarkıcı Güllü'nün Kızının Mesajları Ortaya Çıktı
Hayatını Kaybeden Şarkıcı Güllü'nün Kızının Mesajları Ortaya Çıktı
Simav Kaymakamı Karaloğlu, Kütahya Şampiyonu Voleybol Takımını Ağırladı
Simav Kaymakamı Karaloğlu, Kütahya Şampiyonu Voleybol Takımını Ağırladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft