Enerjisa Dağıtım Şirketleri Drone Filosu ile Enerji Kalitesini Artırıyor

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, enerji kalitesini artırmak ve hizmet sürekliliğini sağlamak amacıyla drone teknolojisini etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Şirket, 140'tan fazla drone ile arıza sürelerini kısaltmayı ve enerji şebekesi izleme süreçlerini geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, ormanlık alanlarda yangın erken tespit sistemlerini güçlendirerek sürdürülebilirlik hedeflerine de katkıda bulunuyor.

Drone Filolarının Büyümesi ve Uygulama Alanları

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, faaliyet gösterdiği 14 ilde, 400'e yakın drone operatörü ile birlikte enerji nakil hatlarını 7 gün 24 saat havadan izleme imkanı sunuyor. Şirket, dijital dönüşüm projeleri çerçevesinde drone teknolojisini yaygınlaştırarak, arıza tespitinin yanı sıra havai hat analizleri, kırık ekipman görüntüleme ve kaçak elektrik kullanım tespiti gibi farklı görevleri yerine getiriyor. Bu sayede, ulaşımı güç olan dağlık ve kırsal bölgelerdeki enerji kesintilerine daha hızlı müdahale edilebiliyor.

Ormanlık Alanlarda Yangın Erken Tespiti

Enerjisa'nın drone filosu, ormanlık alanlarda yangın erken tespit sistemlerini güçlendirerek çevresel sürdürülebilirliği artırmayı amaçlıyor. 2025 yılı itibarıyla, Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ bölgelerinde toplam 141 drone aktif olarak kullanılacak. Ayrıca, 393 saha çalışanı İHA-1 sertifikası alarak drone kullanımında yetkilendirildi. Bu süreç, enerji altyapısının güvenliğini artırmanın yanı sıra ormanların korunmasına yönelik önemli bir adım teşkil ediyor.

Enerjisa'nın Vizyonu ve Gelecek Hedefleri

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, drone teknolojisinin entegrasyonunun dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm yolculuklarına önemli katkılar sağladığını belirtti. Özsürekci, "Enerjisa olarak, drone teknolojimizi operasyonlarımıza dahil ederek zorlu arazi koşullarında bile enerji sürekliliğini sağlıyor ve çevresel etkileri azaltıyoruz. Bu teknoloji, ormanlık alanlardaki enerji nakil hatlarının izlenmesini kolaylaştırarak doğayı koruma çabalarımızı güçlendiriyor" şeklinde konuştu.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, bu yenilikçi uygulamalarla sadece enerji kalitesini artırmakla kalmayıp, sektördeki liderliğini pekiştirmeyi de hedefliyor. Şirket, sunduğu hizmetlerin kalitesini artırarak, milyonlarca kullanıcıya kesintisiz enerji sağlamayı amaçlıyor.