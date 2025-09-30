Dünyanın En Yüksek Köprüsü Huajiang Grand Canyon Açıldı

Çin'in Guizhou eyaletinde inşa edilen Huajiang Grand Canyon Köprüsü, resmi olarak hizmete girdi. Bu köprü, daha önce yaklaşık iki saat süren bir yolculuğu yalnızca iki dakikaya indirerek ulaşımda devrim niteliğinde bir kolaylık sağladı. 632 metre yüksekliği ile Golden Gate Köprüsü'nden dokuz kat, Eyfel Kulesi'nden ise iki kat daha yüksek olan bu yapı, bölgenin ulaşım altyapısını önemli ölçüde geliştirecek.

Köprünün Yapım Süreci ve Özellikleri

Huajiang Grand Canyon Köprüsü, Beipan Nehri'nin 625 metre üzerinde konumlanıyor ve inşası toplamda üç yıl sürdü. Proje, uydu navigasyonu ve drone teknolojisi gibi modern inşaat teknikleri kullanılarak tamamlandı. Köprünün ana taşıyıcı kısmı, toplamda 22.000 ton ağırlığındaki 93 bölümden oluşuyor; bu miktar, Eyfel Kulesi'nin üç katına eşdeğer. Toplam uzunluğu 1,4 kilometre olan köprü, ağır yük taşıma kapasitesi ile dikkat çekiyor.

Ekonomik Etkileri ve Yerel Gelişmeler

Köprünün açılışı, Guizhou eyaletinin ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Guizhou Ulaştırma Dairesi Başkan Yardımcısı Chen Jianlei, köprünün Guiyang, Anshun ve Qianxinan şehirleri arasındaki ekonomik bağlantıları güçlendireceğini ifade etti. Bu tür projeler, bölgedeki altyapının iyileştirilmesi ve ekonomik faaliyetlerin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

Dünya Çapında Rekorlar ve Gelecek Projeler

Huajiang Grand Canyon Köprüsü, dünya genelinde en yüksek köprü unvanına sahipken, bu rekor daha önce Guizhou'daki Beipanjiang Köprüsü'ne aitti. Ayrıca, Suudi Arabistan'da inşaatı devam eden Cidde Kulesi tamamlandığında, 1.000 metreye ulaşarak dünyanın en yüksek gökdeleni olacak. Bunun yanı sıra, Dubai'de inşaatına başlanan Burj Azizi, 725 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek gece kulübü ve gözlem terasına sahip olacak.

Huajiang Grand Canyon Köprüsü, yalnızca bir mühendislik harikası olarak değil, aynı zamanda ulaşım ve ekonomik gelişim açısından büyük bir fırsat sunarak bölgedeki yaşam standartlarını artırmayı hedefliyor.