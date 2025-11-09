Dolar
42,1601 %0,31
Euro
48,7792 %0,57
Gram Altın
5.434,09 % 0,83
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Dizüstü Bilgisayar Patladı: O Anlar Güvenlik Kamerasında

Dizüstü Bilgisayar Patladı: O Anlar Güvenlik Kamerasında

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Dizüstü Bilgisayar Patladı: O Anlar Güvenlik Kamerasında
Okunma Süresi: 2 dk

Eskişehir'de, gayrimenkul sektöründe çalışan Özgür Özcan'ın kullandığı dizüstü bilgisayar, bilinmeyen bir nedenden ötürü patladı. Bu olay, hem Özcan için hem de çevresindekiler için büyük bir şok etkisi yarattı. Patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve olayın ardından bilgisayar kullanılamaz hale geldi.

Olayın Gelişimi

28 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, Özgür Özcan bilgisayarının başında otururken aniden sesler duymaya başladı. Seslerin ardından bilgisayarının patladığını belirten Özcan, alevlerin yarım metre kadar yükseldiğini ifade etti. Olayın hemen ardından, alevleri söndürmek için üflemeye çalışan Özcan, yangın çıkma riskine karşı büyük bir panik yaşadı. Patlamanın etkisiyle çalışma masasında da ciddi hasar oluştu.

Özgür Özcan'ın Açıklamaları

Yaşadığı olayı anlatan Özcan, "Bilgisayar başında oturuyordum, ekran açıktı. Bir anda bilgisayardan sesler çıkmaya başladı. O an irkilip geri çekildim ve ardından bilgisayar bir anda patladı. Yaklaşık yarım metreye yakın bir ateş çıktı. Gerçekten son anda kurtardım; yüzüm yanabilirdi. Eğer bu olay gece, burada olmadığımız bir zamanda gerçekleşseydi, yangın çıkabilirdi. Bu yüzden büyük bir olay atlattık" dedi.

Patlama Hakkında Bilinmeyenler

Özcan, daha önce cep telefonlarının patladığını duyduğunu ve bu tür olayları sosyal medyada gördüğünü ancak bir dizüstü bilgisayarın patlamasına ilk kez tanıklık ettiğini belirtti. "Daha önce böyle bir şey yaşamadık ama bu olay gerçekten korkutucu. Yetkili servise ulaştım ve onların da daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını öğrendim. Bilgisayarımın inceleme için alınmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, patlama olayı sonrası çevresindeki insanların da bu durumu duyduktan sonra bilgisayarlarını daha dikkatli kullanmaya başladığını ifade etti.

Olay, dizüstü bilgisayarların güvenliği konusunda endişeleri artırırken, teknoloji kullanıcılarının dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özcan, bilgisayarını şarjda tutmamaya çalıştığını ve bu durumun çevresindekiler üzerinde de bir tedirginlik yarattığını sözlerine ekledi.

#Güvenlik
#Teknoloji
Mourinho gitti, hesabı kaldı! Bıraktığı fatura şoke etti
Mourinho gitti, hesabı kaldı! Bıraktığı fatura şoke etti
#Spor / 09 Kasım 2025
Türkiye'nin Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatı 10 Ayda 10 Milyar Doları Aştı
Türkiye'nin Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatı 10 Ayda 10 Milyar Doları Aştı
#Ekonomi / 09 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Elon Musk, Türk Tasarımcı Doğan Ural'ın Animasyonlarını Övgüyle Karşıladı
Elon Musk, Türk Tasarımcı Doğan Ural'ın Animasyonlarını Övgüyle Karşıladı
Teknoloji
Apple'ın Geleceği İnsansı Robotlarda
Apple'ın Geleceği İnsansı Robotlarda
İstanbul Ataşehir'de Hırsızlık Şebekesi Operasyonu
İstanbul Ataşehir'de Hırsızlık Şebekesi Operasyonu
Düğününe Günler Kala Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
Düğününe Günler Kala Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
Mehmet Ali Erbil'den Eski Eşine İtiraf: "Keşke Onu Bırakmasaydım"
Mehmet Ali Erbil'den Eski Eşine İtiraf: "Keşke Onu Bırakmasaydım"
Türkiye, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Zirvede Yerini Aldı
Türkiye, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Zirvede Yerini Aldı
Çin, Süper Metal İhracatındaki Yasağı Askıya Aldı
Çin, Süper Metal İhracatındaki Yasağı Askıya Aldı
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Dönüşü Açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Dönüşü Açıklamalar
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft