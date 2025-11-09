Dizüstü Bilgisayar Patladı: O Anlar Güvenlik Kamerasında

Eskişehir'de, gayrimenkul sektöründe çalışan Özgür Özcan'ın kullandığı dizüstü bilgisayar, bilinmeyen bir nedenden ötürü patladı. Bu olay, hem Özcan için hem de çevresindekiler için büyük bir şok etkisi yarattı. Patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve olayın ardından bilgisayar kullanılamaz hale geldi.

Olayın Gelişimi

28 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, Özgür Özcan bilgisayarının başında otururken aniden sesler duymaya başladı. Seslerin ardından bilgisayarının patladığını belirten Özcan, alevlerin yarım metre kadar yükseldiğini ifade etti. Olayın hemen ardından, alevleri söndürmek için üflemeye çalışan Özcan, yangın çıkma riskine karşı büyük bir panik yaşadı. Patlamanın etkisiyle çalışma masasında da ciddi hasar oluştu.

Özgür Özcan'ın Açıklamaları

Yaşadığı olayı anlatan Özcan, "Bilgisayar başında oturuyordum, ekran açıktı. Bir anda bilgisayardan sesler çıkmaya başladı. O an irkilip geri çekildim ve ardından bilgisayar bir anda patladı. Yaklaşık yarım metreye yakın bir ateş çıktı. Gerçekten son anda kurtardım; yüzüm yanabilirdi. Eğer bu olay gece, burada olmadığımız bir zamanda gerçekleşseydi, yangın çıkabilirdi. Bu yüzden büyük bir olay atlattık" dedi.

Patlama Hakkında Bilinmeyenler

Özcan, daha önce cep telefonlarının patladığını duyduğunu ve bu tür olayları sosyal medyada gördüğünü ancak bir dizüstü bilgisayarın patlamasına ilk kez tanıklık ettiğini belirtti. "Daha önce böyle bir şey yaşamadık ama bu olay gerçekten korkutucu. Yetkili servise ulaştım ve onların da daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını öğrendim. Bilgisayarımın inceleme için alınmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, patlama olayı sonrası çevresindeki insanların da bu durumu duyduktan sonra bilgisayarlarını daha dikkatli kullanmaya başladığını ifade etti.

Olay, dizüstü bilgisayarların güvenliği konusunda endişeleri artırırken, teknoloji kullanıcılarının dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özcan, bilgisayarını şarjda tutmamaya çalıştığını ve bu durumun çevresindekiler üzerinde de bir tedirginlik yarattığını sözlerine ekledi.