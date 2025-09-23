Dolar
ÇOMÜ'nün MotoNova Ekibi, TÜBİTAK'ta İkincilik Elde Etti

14
14
ÇOMÜ'nün MotoNova Ekibi, TÜBİTAK'ta İkincilik Elde Etti
Okunma Süresi: 2 dk

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencileri, motosiklet kazalarının azaltılması amacıyla geliştirdikleri yenilikçi giyilebilir sürüş destek sistemiyle TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda Türkiye ikinciliği kazandı. Bu proje, sürücü güvenliğine katkı sağlarken, aynı zamanda teknolojinin sosyal faydayla buluştuğu önemli bir örnek teşkil ediyor.

MotoNova Projesinin Özellikleri

MotoNova ekibi, mühendislik alanında eğitim gören Yağmur Elmas ve Büşra Yöndem'den oluşuyor. Projenin danışmanlığını üstlenen Öğr. Gör. Utku Bayram, öğrencilerin geliştirdiği sistemin temel amacının sürücülerin güvenliğini artırmak olduğunu vurguladı. Giyilebilir cihaz, sıcaklık, nem ve GPS verilerini anlık olarak toplayarak sürücülere kritik bilgiler sunuyor. Bu sayede, motosiklet kullanıcıları güvenli bir sürüş deneyimi yaşayabiliyorlar.

Teknolojik Yenilikler ve Kullanım Kolaylığı

MotoNova sistemi, güneş paneli ile şarj edilebilen bir yapıya sahip. Cihaz, şeffaf OLED ekranı aracılığıyla yol ve motosiklet verilerini doğrudan kask vizörüne yansıtıyor. Kullanıcı dostu bir mobil uygulama ile entegre olan sistem, sürücülere adres yönlendirmeleri sağlarken, kask vizöründe hangi bilgilerin gösterileceğini de kişisel tercihlere göre ayarlama imkanı sunuyor. Bu özellikler, sürücülerin daha dikkatli ve bilinçli bir şekilde yol almasını sağlıyor.

Rektörün Açıklamaları

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, MotoNova ekibinin elde ettiği başarıyı, üniversitenin yenilikçi ve girişimci vizyonunun bir yansıması olarak değerlendirdi. Erenoğlu, "Öğrencilerimizin insan hayatına dokunan, teknoloji ve sosyal faydayı bir araya getiren bu değerli projesiyle TÜBİTAK'ta Türkiye ikinciliği elde etmeleri bizler için büyük bir gurur kaynağıdır." şeklinde konuştu. Bu tür projelerin, üniversitenin genç yetenekleri destekleme misyonunu pekiştirdiği ifade ediliyor.

ÇOMÜ'nün MotoNova ekibinin başarısı, sadece akademik bir zafer olmanın ötesinde, toplumsal fayda sağlama hedefiyle ilerleyen bir proje olma niteliği taşıyor. Motosiklet kazalarının azaltılması amacıyla geliştirilen bu sistem, gelecekte benzer projelere ilham kaynağı olmayı hedefliyor.

