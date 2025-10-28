CarPlay Güncellemesi ile Araçlarda Video İzlenebilecek Mi?

Apple, CarPlay sistemine önemli bir güncelleme getirerek kullanıcıların araç park halindeyken video izleme imkanı sunmayı planlıyor. iOS 26 Beta 5 sürümünde keşfedilen bu yeni özellik, "Arabada Video" (Video in the Car) adıyla test ediliyor ve kullanıcıların iPhone'larındaki video uygulamalarını doğrudan araç ekranında izlemelerine olanak tanıyor.

Video İzleme Özelliğinin Güvenlik Önlemleri

Yeni CarPlay video özelliği, güvenlik önlemleri kapsamında yalnızca aracın "Park" (P) konumunda aktif olacak. Araç hareket etmeye başladığında veya "Sürüş" (D) moduna geçtiğinde, video oynatma otomatik olarak duracak ve ekranda bir uyarı mesajı belirecek. Bu düzenleme, sürücülerin dikkatini dağıtmamak için tasarlanmış bir güvenlik önlemidir.

Desteklenecek Uygulamalar ve İçerikler

CarPlay video özelliği, başlangıçta Apple TV+ uygulaması ile uyumlu hale getirilecek. Bunun yanı sıra, Hulu, Max, Peacock ve Tubi gibi "TV & Video" kategorisindeki üçüncü taraf uygulamaların da destekleneceği ifade ediliyor. Uzmanlar, gelecekte YouTube ve Netflix gibi popüler video platformlarının da bu özellik için destek sunabileceğini öngörüyor. Bu genişletilmiş destek, kullanıcıların araçlarında daha fazla içerik izleme seçeneği bulmalarını sağlayacak.

Otomobil Üreticilerinin Rolü

CarPlay video oynatma işlevinin kullanılabilmesi için yalnızca iPhone'un iOS 26 sürümüne güncellenmesi yeterli olmayacak. Bu özelliğin hayata geçmesi için otomobil üreticilerinin de sistemsel destek sağlaması gerekiyor. Apple, otomobil markalarına bu yeni özelliği entegre edebilmeleri için gerekli yazılım desteğini sunmayı taahhüt ediyor. Ancak, otomobil üreticilerinin güncellemeyi araçlarına ne zaman entegre edeceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Bu yeni güncelleme, CarPlay kullanıcıları için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Araç içi eğlence anlayışını değiştirecek olan bu özellik, kullanıcıların seyahat deneyimlerini daha keyifli hale getirmeyi hedefliyor.