Bakanlık Açıklamada Bulundu: Starlink Türkiye'de Hizmet Verecek Mi?

Elon Musk’ın uydu internet ağı Starlink’in Türkiye’de 2026 baharında hizmet vermeye başlayacağına dair iddialar gündeme geldi. Ancak, konuyla ilgili bakanlık kaynaklarından gelen açıklamalar, bu söylentilerin doğrulanmadığını gösteriyor. Starlink’in Türkiye'de ne zaman hizmet sunacağı, mevcut durum ve olası gelişmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için detayları incelemek önem taşıyor.

Starlink’in Türkiye Planları ve İddialar

Starlink'in, Nisan 2026 itibarıyla Türkiye'de hizmet vermeyi planladığına dair çeşitli spekülasyonlar bulunmaktaydı. Bu kapsamda, şirketin Türkiye'deki iş operasyonlarını gerçekleştirmek üzere yerli bir telekomünikasyon operatörü ile işbirliği yapabileceği veya yeni bir şirket kurabileceği öne sürülüyordu. Ancak, bu iddialar bakanlık tarafından kesin bir dille reddedildi.

Bakanlık Kaynaklarından Gelen Yanıt

CNBC-e'ye konuşan bakanlık kaynakları, Starlink'in Türkiye ile ilgili gündemlerinde yer almadığını belirtti. Bu açıklama, Starlink’in Türkiye'deki faaliyetlerine dair belirsizliklerin devam ettiğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla, bu konuda resmi bir lisans veya faaliyet planı henüz açıklanmadı.

Starlink’in Global Faaliyetleri

Starlink, dünya genelinde 70’in üzerinde ülkede yüksek hızlı internet hizmeti sunmakta. Şirket, uzak ve kırsal bölgelerde internet erişimini sağlamak amacıyla binlerce düşük yörüngeli uydu kullanıyor. Bu uluslararası operasyonlar, şirketin global ölçekte internet altyapısının güçlendirilmesine katkıda bulunuyor. Türkiye’nin bu ağa dahil olup olmayacağı ise, BTK (Bilgi Teknolojleri ve İletişim Kurumu) tarafından yapılacak değerlendirmelere bağlı kalacak.

Kısa vadede Starlink’in Türkiye'deki durumu belirsizliğini korurken, internet erişiminin artırılması amacıyla yapılacak olası düzenlemeler ve gelişmeler takip edilmeye devam edilecek.