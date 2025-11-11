Dolar
42,2465 %0,23
Euro
49,0060 %0,43
Gram Altın
5.621,10 % 0,68
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Bakanlık Açıklamada Bulundu: Starlink Türkiye'de Hizmet Verecek Mi?

Bakanlık Açıklamada Bulundu: Starlink Türkiye'de Hizmet Verecek Mi?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Bakanlık Açıklamada Bulundu: Starlink Türkiye'de Hizmet Verecek Mi?
Okunma Süresi: 2 dk

Elon Musk’ın uydu internet ağı Starlink’in Türkiye’de 2026 baharında hizmet vermeye başlayacağına dair iddialar gündeme geldi. Ancak, konuyla ilgili bakanlık kaynaklarından gelen açıklamalar, bu söylentilerin doğrulanmadığını gösteriyor. Starlink’in Türkiye'de ne zaman hizmet sunacağı, mevcut durum ve olası gelişmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için detayları incelemek önem taşıyor.

Starlink’in Türkiye Planları ve İddialar

Starlink'in, Nisan 2026 itibarıyla Türkiye'de hizmet vermeyi planladığına dair çeşitli spekülasyonlar bulunmaktaydı. Bu kapsamda, şirketin Türkiye'deki iş operasyonlarını gerçekleştirmek üzere yerli bir telekomünikasyon operatörü ile işbirliği yapabileceği veya yeni bir şirket kurabileceği öne sürülüyordu. Ancak, bu iddialar bakanlık tarafından kesin bir dille reddedildi.

Bakanlık Kaynaklarından Gelen Yanıt

CNBC-e'ye konuşan bakanlık kaynakları, Starlink'in Türkiye ile ilgili gündemlerinde yer almadığını belirtti. Bu açıklama, Starlink’in Türkiye'deki faaliyetlerine dair belirsizliklerin devam ettiğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla, bu konuda resmi bir lisans veya faaliyet planı henüz açıklanmadı.

Starlink’in Global Faaliyetleri

Starlink, dünya genelinde 70’in üzerinde ülkede yüksek hızlı internet hizmeti sunmakta. Şirket, uzak ve kırsal bölgelerde internet erişimini sağlamak amacıyla binlerce düşük yörüngeli uydu kullanıyor. Bu uluslararası operasyonlar, şirketin global ölçekte internet altyapısının güçlendirilmesine katkıda bulunuyor. Türkiye’nin bu ağa dahil olup olmayacağı ise, BTK (Bilgi Teknolojleri ve İletişim Kurumu) tarafından yapılacak değerlendirmelere bağlı kalacak.

Kısa vadede Starlink’in Türkiye'deki durumu belirsizliğini korurken, internet erişiminin artırılması amacıyla yapılacak olası düzenlemeler ve gelişmeler takip edilmeye devam edilecek.

#Btk
#Elon Musk
#Türkiye
#Starlink
Türkiye - Bulgaristan Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?
Türkiye - Bulgaristan Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?
#Spor / 11 Kasım 2025
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklamaları
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklamaları
#Ekonomi / 11 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Apple, Düşük Talep Nedeniyle iPhone Air Üretimini Durduruyor
Apple, Düşük Talep Nedeniyle iPhone Air Üretimini Durduruyor
Teknoloji
Sony’den Yeni State of Play Sürprizi: Japon Oyunları Sahneye Çıkıyor!
Sony’den Yeni State of Play Sürprizi: Japon Oyunları Sahneye Çıkıyor!
Trabzon ve Çevre İllerde "Milli Ağaçlandırma Günü" Kapsamında Fidan Dikimi Gerçekleştirildi
Trabzon ve Çevre İllerde "Milli Ağaçlandırma Günü" Kapsamında Fidan Dikimi Gerçekleştirildi
Serhan Onat, Survivor 2026 Kadrosunda Yer Alacak
Serhan Onat, Survivor 2026 Kadrosunda Yer Alacak
Şarkıcı Ceylan'ın Estetik Değişimi Gündem Olmaya Devam Ediyor
Şarkıcı Ceylan'ın Estetik Değişimi Gündem Olmaya Devam Ediyor
Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası Sona Erdi
Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası Sona Erdi
Gabar'dan Milli Gurur: Cari Açığa Yıllık 2 Milyar Dolarlık Katkı
Gabar'dan Milli Gurur: Cari Açığa Yıllık 2 Milyar Dolarlık Katkı
İstanbul Barajlarında Son Durum
İstanbul Barajlarında Son Durum
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft