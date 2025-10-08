Dolar
Teknoloji Bakan Uraloğlu'ndan 5G Müjdesi: 1 Nisan 2026 İtibarıyla Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 5G teknolojisinin resmi olarak 1 Nisan 2026 tarihinde mobil işletmeciler tarafından sunulacağını duyurdu. Bu gelişme, ülkenin dijital dönüşümünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve 5G'nin sanayi, sağlık, ulaşım ve tarım gibi kritik sektörlerde devrim yaratacağı öngörülüyor.

5G Yetkilendirme İhalesi

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 5G yetkilendirme ihalesinin 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini belirtti. Bu süreç, Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendirmek ve 5G ile daha hızlı ve verimli iletişim sağlamak amacıyla atılan önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Uraloğlu, bu teknolojinin yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda tüm stratejik sektörler için yeni fırsatlar sunacağını ifade etti.

Mobil İnternet Hızında Artış

5G teknolojisinin sağladığı avantajlar arasında düşük gecikme süreleri ve yüksek bağlantı kapasiteleri yer alıyor. Bakan Uraloğlu, 4,5G hizmetleri ile kıyaslandığında mobil internet hızlarının 10 kat artabileceğini vurguladı. Bu durum, iş yapış biçimlerinde de köklü değişikliklere yol açma potansiyeline sahip. Örneğin, tam otonom sürüş, uzaktan cerrahi işlemler, akıllı tarım uygulamaları ve akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G'nin sağladığı hız ve bağlantı kalitesi önemli bir rol oynayacak.

Akıllı Şehir Uygulamaları

5G ile birlikte akıllı şehir uygulamalarının daha da gelişmesi bekleniyor. Bakan Uraloğlu, akıllı yol uygulamaları ve nesnelerin interneti teknolojileri sayesinde yol güvenliğinin artırılabileceğini, otopark ve enerji yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılmasının mümkün olacağını belirtti. Bu tür uygulamalar, şehirlerin daha yaşanabilir ve verimli hale gelmesine katkı sağlayacak.

Yerli Üretim ve Millilik Vurgusu

Bakan Uraloğlu, 5G altyapısında yerli ürünlerin kullanımının teşvik edileceğini de açıkladı. 5G sistemlerinde yüzde 60'a kadar yerli ürün kullanma zorunluluğu ve yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma gerekliliği getirilmesi planlanıyor. Bu yaklaşım, Türkiye'nin teknoloji alanında dışa bağımlılığını azaltmayı ve yerli üretimi desteklemeyi amaçlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları, Türkiye'nin dijital geleceği için önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. 5G teknolojisinin hayata geçmesiyle birlikte, çeşitli sektörlerde köklü değişimlerin yaşanması bekleniyor.

