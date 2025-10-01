Apple, Google ve Meta Köşeye Sıkıştı: Teknoloji Devleri Kumar Davasından Kaçamıyor

ABD'de federal bir yargıcın aldığı son karar, teknoloji devleri Apple, Google ve Meta'nın yasa dışı kumar faaliyetlerini teşvik ettikleri yönündeki iddialarla yüzleşmeye devam edeceğini ortaya koydu. Yargıç Edward Davila, bu şirketlerin, kullanıcıların kumarhane tarzı uygulamalara bağımlı hale gelmelerinden kaynaklanan sorumluluklarını bertaraf etme çabalarını reddetti. Böylece, büyük teknoloji firmalarının karşı karşıya olduğu hukuki süreç daha da karmaşık bir hale geldi.

Davalarda Yargıcın Kararı

San Jose'deki federal mahkemede görülen davalar sırasında, Apple, Google ve Meta, İletişim Ahlaksızlık Yasası'nın 230. Bölümü kapsamında kendilerini koruma talebinde bulunmuştu. Ancak Yargıç Davila, bu argümanı geçersiz bularak, bazı davaların reddedilmesine rağmen, çoğunun devam etmesine izin verdi. Özellikle, Kaliforniya dışındaki eyalet yasaları çerçevesinde açılan tüketici koruma davalarının tamamen düşürülmesi talebi geri çevrildi.

Şirketlerin Karşılaştığı Zorluklar

Bu yargı kararı, Apple, Google ve Meta'nın yasa dışı kumar içeriklerinden doğan sorumluluklarının artabileceği anlamına geliyor. Davalar, kullanıcıların bu uygulamalar üzerinden bağımlı hale gelerek teknoloji şirketlerine önemli kazançlar sağladıkları iddiaları üzerine inşa ediliyor. Özellikle, bu durumun şirketlerin imajı ve finansal durumu üzerindeki olası etkileri, teknoloji dünyasında geniş yankı bulmuş durumda.

Yargıç Davila'nın verdiği karar, teknoloji devlerinin hukuki açıdan daha dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor. Yasal süreçlerin nasıl ilerleyeceği ise hem teknoloji firmaları hem de kullanıcılar açısından merakla bekleniyor. Davaların sonuçları, yalnızca bu şirketler için değil, aynı zamanda dijital platformların düzenlenmesi açısından da önemli bir dönüm noktası olabilir.