Teknoloji Apple, Düşük Talep Nedeniyle iPhone Air Üretimini Durduruyor

Apple, Düşük Talep Nedeniyle iPhone Air Üretimini Durduruyor

Yayınlanma
14
Apple, Düşük Talep Nedeniyle iPhone Air Üretimini Durduruyor
Okunma Süresi: 2 dk

Apple’ın “şimdiye kadarki en ince telefonu” olarak tanıttığı iPhone Air, beklenen ilginin altında kalması nedeniyle üretim hattından çekiliyor. Şirket, kaynaklarını daha fazla talep gören iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modellerine yönlendirerek üretim stratejisini değiştirme kararı aldı.

Üretim Siparişlerinde Düşüş

Nikkei Asia'nın haberine göre, Apple, kasım ayından itibaren iPhone Air üretim siparişlerini Eylül ayı seviyesinin yüzde 10'un altına düşürdü. Bu durum, söz konusu modelin üretiminin neredeyse sona erdiği anlamına geliyor. Başlangıçta iPhone 17 serisinin yüzde 15'ini oluşturması planlanan Air modeli, düşük satış rakamları nedeniyle stratejik öncelik listesinden çıkarılmış durumda.

Üretim Kapasitesinin Yeniden Yönlendirilmesi

Apple, iPhone Air’ın üretimini azaltırken, mevcut fabrikalardaki kapasiteyi yeni nesil iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modellerine yönlendirdi. Kullanıcıların, incelikten ziyade performans ve pil ömrüne daha fazla önem verdiği gözlemleniyor. iPhone Air modeli, hemen teslim edilebilirken, diğer modeller için 2-3 haftalık teslimat gecikmeleri yaşandığı belirtiliyor.

Tasarım Deneyiminin Sonuçları

Yalnızca 5,6 mm kalınlığıyla dikkat çeken iPhone Air, Apple’ın tasarım deneyimlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ancak kullanıcıların bu cihazı fazla narin bulması ve önceki yıllarda piyasaya sürülen “Mini” ve “Plus” modellerine benzer bir pazar payı elde edememesi, Apple için önemli bir ders niteliği taşıyor. Bu gelişme, ultra ince telefonların teknoloji devleri için riskli bir strateji olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
