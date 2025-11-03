Alphabet'ten 3 Milyar Euro'luk Tahvil Hamlesi: Yapay Zekaya Dev Yatırım

Google'ın ana şirketi Alphabet Inc., yapay zeka ve bulut teknolojilerine yönelik yatırımlarını finanse etmek amacıyla 3 milyar euro (yaklaşık 3,5 milyar dolar) tutarında tahvil ihracını başlattı. Bu tahvil satışı, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen ikinci çok dilimli euro cinsinden ihraç olma özelliği taşıyor ve şirketin stratejik yatırım planlarının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Tahvil İhracı Detayları

Alphabet, gerçekleştirdiği tahvil ihracında vadesi 3 ila 39 yıl arasında değişen altı farklı tahvil dilimi sunuyor. En kısa vadeli tahvilin getirisi, orta vadeli swapların 60 baz puan üzerinde yer alırken, en uzun vadeli tahvilin getirisi ise 190 baz puan civarında fiyatlanıyor. Bu tahvil ihraçları, yapay zeka altyapısı ve veri merkezlerine yönelik rekor düzeydeki sermaye harcamalarının finansmanında kullanılacak.

Finansal Performans ve Beklentiler

Alphabet, 2025'in üçüncü çeyreğinde 87,5 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor ve yıllık sermaye harcamalarının 91-93 milyar dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Şirket, yapay zeka tabanlı ürünlerden elde ettiği gelirlerde yıllık bazda yüzde 200'ün üzerinde bir artış bildirmişti. Bu durum, Alphabet'in yapay zeka alanındaki büyüme stratejisinin ne denli etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Yatırımcıların Rolü ve Sonuçlar

Tahvil ihracı süreci, finansal kurumlar Goldman Sachs, HSBC ve JPMorgan tarafından yürütülüyor. Ayrıca, tahvil ihracının fiyatlamasının gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Alphabet'in mevcut kredi notu ise Aa2/AA+ seviyesinde bulunarak şirketin finansal sağlamlığını pekiştiriyor.

Bu tahvil ihraçları, Alphabet'in teknoloji pazarındaki rekabet gücünü artırmak ve yapay zeka projelerine daha fazla yatırım yapmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirketin bu alanda attığı adımlar, gelecekteki gelişmeler açısından dikkatle izleniyor.