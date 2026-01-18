54 Yıl Sonra Tarihi Adım: İnsanlı Ay Yolculuğu Geri Dönüyor

Uzay araştırmalarında önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen Artemis II projesi, insanlı uzay görevlerinin yeniden şekillenmesine öncülük ediyor. NASA, Artemis programı çerçevesinde planlanan bu kritik görevi, 6 Şubat 2026 tarihinde Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatmayı hedefliyor. Artemis II, 1972 yılından bu yana ilk kez insanları Dünya yörüngesinin ötesine taşıyacak bir misyon olarak dikkat çekiyor.

Artemis II Görevine Dair Detaylar

Artemis II'nin ayrıntıları, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Gezeravcı, bu görevde insanlı bir Ay inişi gerçekleşmeyeceğini, ancak insanlığın 54 yıl aradan sonra tekrar Dünya'nın yörüngesinin dışına çıkacağını vurguladı. Görev, yaklaşık 10 gün sürecek ve mürettebat Ay çevresinde 384 bin kilometreye kadar uzaklaşacak. Bu mesafe, insanlı uzay görevlerinde daha önce ulaşılan en uzak mesafe rekorunu kıracak.

Yeni Teknolojiler ve Testler

Artemis II misyonu, derin uzay radyasyonu, iletişim gecikmeleri ve yaşam destek sistemleri gibi kritik unsurları test etmek için önemli bir fırsat sunacak. Görevde kullanılacak Orion uzay aracının, Dünya atmosferine saatte yaklaşık 40 bin kilometre hızla girişi de ilk kez tam kapasiteyle sınanacak. Bu testler, gelecekte planlanan Ay inişleri ve Mars görevleri için insanlı bir prova niteliği taşıyor.

Artemis Programının Farklılıkları

Apollo görevleri, Soğuk Savaş döneminin bir rekabet simgesi olarak öne çıkarken, Artemis programı uluslararası işbirliği ve sürdürülebilir keşif hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Bu program, Ay’da kalıcı insan varlığı oluşturmayı amaçlarken, gelecekteki uzay keşiflerinde insanlığın rolünü yeniden tanımlamayı hedefliyor. Artemis II'nin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, bu hedeflere ulaşmada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.