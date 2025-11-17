%50 İndirimle EA Sports FC 26 Oyuncularla Buluşuyor

EA Sports FC 26, PlayStation kullanıcıları için büyük bir fırsat sunarak %50'lik bir indirimle satışa sunuldu. Oyunseverler, bu beklenmedik fiyat düşüşü ile birlikte, futbol simülasyonu deneyimlerini daha uygun bir maliyetle elde etme şansı yakaladı.

Yeni Fiyat ve İndirim Detayları

PlayStation Store'da yapılan güncelleme ile EA Sports FC 26'nın fiyatı 1.449,99 TL'ye düşürüldü. Bu indirim, oyunun standart sürümü için geçerli olup, futbol tutkunlarının satın alma kararlarını kolaylaştıracak bir fırsat sunuyor. Oyunseverler, tam fiyat ödemekte tereddüt ediyorlarsa, bu kampanya ile oyuna daha erişilebilir bir şekilde sahip olabilecekler.

Kampanya Süresi ve Öneriler

EA Sports FC 26 için gerçekleştirilen bu indirim kampanyası, 2 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Oyun kütüphanesine yeni bir eser eklemek isteyen kullanıcıların bu fırsatı değerlendirmeleri öneriliyor. İndirim süresinin sınırlı olması, alıcıların karar verme süreçlerini hızlandırabilir.

Bu indirim, EA Sports’un futbol oyunları serisinin son halkası olan FC 26'nın daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Oyun severler, bu kampanya sayesinde oyun deneyimlerini daha uygun bir fiyatla yaşama fırsatını yakalarken, EA Sports da satışlarını artırmayı hedefliyor.