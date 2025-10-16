2,1 Milyar Dolarlık 5G İhalesi Bugün Gerçekleştirilecek

Türkiye, yeni nesil iletişim teknolojisi 5G'ye yönelik önemli bir adım atıyor. Merakla beklenen 5G frekans ihalesi, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda gerçekleştirilecek. Bu ihale, Türkiye'nin mobil iletişim altyapısının geleceğini şekillendirecek ve 5G teknolojisinin hayata geçmesiyle birlikte mobil internet hızlarında mevcut 4,5G’ye göre 10 kata varan bir artış sağlanması bekleniyor.

İhale Süreci ve Frekans Dağıtımı

5G frekans ihalesi, Türkiye'nin iletişim altyapısında bir dönüm noktası olarak görülüyor. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, kazanan işletmelerin 1 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye'de 5G hizmetini sunmaya başlaması planlanıyor. İhale kapsamındaki toplam 400 MHz'lik frekans, 700 MHz ve 3,5 GHz bantlarında yer alıyor ve asgari değeri 2 milyar 125 milyon dolar olarak belirlenmiş durumda. İşletmeciler, 11 farklı frekans paketine teklif vererek kendi stratejilerine en uygun olanları seçme fırsatına sahip olacaklar.

5G Teknolojisinin Getireceği Yenilikler

5G teknolojisinin devreye girmesiyle birlikte mobil internet hızlarının yanı sıra gecikme sürelerinin de önemli ölçüde azalması bekleniyor. Bu yeni teknoloji, tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım ve akıllı fabrikalar gibi alanlarda devrim niteliğinde yenilikler sunarak iş yapış biçimlerini köklü bir şekilde değiştirecek. Özellikle, düşük gecikme süreleri ve yüksek bağlantı kapasitesi, 5G’nin sunduğu en önemli avantajlar arasında yer alıyor.

Yerli ve Milli Ürün Kullanım Zorunluluğu

5G altyapısının kurulumu sırasında, yerli ve milli ürünlerin kullanımı da önem taşıyor. İhale şartnamesine göre, yeni altyapıda en az %60 oranında yerli ürün ve %30 oranında milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu bulunuyor. Bu düzenleme, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını artırmayı ve yerli üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Böylelikle hem dışa bağımlılığın azaltılması hem de yerli sanayinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bugünkü ihale, Türkiye'nin iletişim alanındaki geleceğine yön verecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 5G'nin sağladığı fırsatlar, ülkenin dijital dönüşüm sürecine büyük katkı sağlayacak.