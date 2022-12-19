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Tanıtıma Para Yağmasına Rağmen İstanbul ilk 10'da Yok
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Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Tanıtıma Para Yağmasına Rağmen İstanbul ilk 10'da Yok

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, neredeyse her konuşmasında turizmcilerden toplanan parayla finanse edilen TGA sayesinde Türkiye'yi dünyada en çok ve en yoğun tanıtım yapan ülkesi haline getirdiklerini savunuyor. Ancak TGA'nın yüzlerce milyon dolarlık tanıtım harcamasına rağmen İstanbul dünya'da en çok ziyaret edilen şehirler arasına giremedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, neredeyse her konuşmasında turizmcilerden toplanan parayla finanse edilen TGA sayesinde Türkiye'yi dünya'da en çok ve en yoğun tanıtım yapan ülkesi haline getirdiklerini savunuyor. Ancak Türkiye Tanıtım ve Turizm Geliştirme Ajansı TGA'nın yüzlerce milyon dolarlık tanıtım harcamasına rağmen İstanbul dünyada en çok ziyaret edilen şehirler arasına giremedi.

TÜRK LİRASI DÜŞTÜ TURİZM CANLANDI ANCAK İSTANBUL GERİLERDE

2022 yılı özellikle pandemi sonrası turizmin canlandığı ve seyahat trafiğinin arttığı bir yıl oldu. İngiliz merkezli Euromanitor şirdketinin verileri yayımlayan CNN Travel, 100 şehri güvenlik, sağlık imkanlarının ve turizm politikasının da içinde olduğu 6 kritere göre değerlendirdi. İşte bu yıl turistlerin en çok ilgisini çeken ve ziyaret edilen rotalar...

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10 ŞEHİR ARASINDA İSTANBUL YOK

1- PARİS

2- DUBAİ

3- AMSTERDAM

4- MADRİD

5- ROMA

6- LONDRA

7- MÜNCHEN

8- BERLİN

9- BARSELONA

10- NEW YORK


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