Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Tamamla Bizi Ey Aşk
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Tamamla Bizi Ey Aşk

Ali Poyrazoğlu'nun kitabından yola çıkarak yazdığı 'Tamamla Bizi Ey Aşk' interaktif bir güldürü olarak karşımıza çıkıyor. Tökezlenmiş gönül ilişkilerinin, düzeltilip yerli yerine oturtulmasının yöntemleri üstüne müthiş bir güldürü

Ali Poyrazoğlu'nun kitabından yola çıkarak yazdığı 'Tamamla Bizi Ey Aşk' interaktif bir güldürü olarak karşımıza çıkıyor.

Tökezlenmiş gönül ilişkilerinin, düzeltilip yerli yerine oturtulmasının yöntemleri üstüne müthiş bir güldürü

Buruşmuş gönül ilişkileri, evlilikleri nasıl ütülenmeli, eski düzgün haline getirilmeli.....

Evlilik terapisi yapan doktorların kapısında kuyruk var. oyunda terapi yapılan bir çift üzerinden seyircilere bu işin sırları açılıyor.

Terapi yöntemlerinini sergiliyor.

'Tamamla Bizi Ey Aşk' dünyanın en tehlikeli konusu 'Aşk' üstüne seyirci ile birlikte düşünüyor.

Buruşan ikili ilişkileri, evlilikleri nasıl temize çekmeli, nasıl ütülemeli, gönül işlerinin sırları, aksayan boşanma noktasına gelmiş çiftlerin nasıl düze çıkarıldığını görmek istiyorsanız. 'Tamamla Bizi Ey Aşk'ı mutlaka izleyin.

Bekar mısınız? Nişanlı mı? Aşık mısınız? Evli ya da Boşanmak üzere misiniz? Tamamla Bizi Ey Aşk'ı izlemeden karar vermeyin.

 

OYUNCULAR:

Ali Poyrazoğlu

Melih Ekener

Güneş Berberoğlu


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Tamamla Bizi Ey Aşk
11 Ödüllü 'Ağaçlar Ayakta Ölür' Turneye Çıkıyor
Cennetten Gelen Çocuk
Antik Mısır'dan Günümüze Bir Aksiyon Animasyon Filmi 'MUMYALAR'
Nazım Hikmet Çocuklarla Buluşuyor
Eyüpsultan'da Günde 3 Bin Kişi'ye Yemek
Madalyon İstanbul'a Dönüyor
Taksilerin Tepe Lambaları Konuşacak
Gökyüzünde Can Pazarı 'UÇAK'
-
Çok Okunanlar
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Levent Üzümcü'nün Şehir Tiyatrolarına Dönüşü Muhteşem Oldu
Levent Üzümcü'nün Şehir Tiyatrolarına Dönüşü Muhteşem Oldu
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL
Maltepeli çocukları tiyatro dolu bir yarıyıl tatili bekliyor
Maltepeli çocukları tiyatro dolu bir yarıyıl tatili bekliyor
Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi
Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi
Gökyüzünde Can Pazarı 'UÇAK'
Gökyüzünde Can Pazarı 'UÇAK'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Son Haberler
Tamamla Bizi Ey Aşk
Tamamla Bizi Ey Aşk
11 Ödüllü 'Ağaçlar Ayakta Ölür' Turneye Çıkıyor
11 Ödüllü 'Ağaçlar Ayakta Ölür' Turneye Çıkıyor
Cennetten Gelen Çocuk
Cennetten Gelen Çocuk
Antik Mısır'dan Günümüze Bir Aksiyon Animasyon Filmi 'MUMYALAR'
Antik Mısır'dan Günümüze Bir Aksiyon Animasyon Filmi 'MUMYALAR'
Nazım Hikmet Çocuklarla Buluşuyor
Nazım Hikmet Çocuklarla Buluşuyor
Eyüpsultan'da Günde 3 Bin Kişi'ye Yemek
Eyüpsultan'da Günde 3 Bin Kişi'ye Yemek
Madalyon İstanbul'a Dönüyor
Madalyon İstanbul'a Dönüyor
Taksilerin Tepe Lambaları Konuşacak
Taksilerin Tepe Lambaları Konuşacak
Gökyüzünde Can Pazarı 'UÇAK'
Gökyüzünde Can Pazarı 'UÇAK'
Fosforlu Cevriye
Fosforlu Cevriye
Çizmeli Kedi Son Dilek
Çizmeli Kedi Son Dilek
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji