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Süper Yetenek 3: Büyük Yarış
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Süper Yetenek 3: Büyük Yarış

Beklenen seri'nin 3. filmi 20 Ocaktan itibaren vizyona giriyor

Dünyayı gezdikten sonra biraz ara verip köyüne dönen Bodi, kız grubu K-9'un, Angus Scattergood'un kim olduğunu bilmediğini öğrendiğinde, yeni nesil rock yıldızlarına ilham vermek için müzikal yarışma programı Battel the Beat'e katılmaya karar verir.

Ancak Bodi, TV şovuna dahil olurken çiğneyebileceğinden daha fazlasını ısırır ve hedeflerini gözden kaçırarak bir gecede bir TV kişiliği haline gelir.

Meraklıları tarafından beklenen bu animasyon filmi 20 Ocak'tan itibaren sinemalarda gösterime giriyor.

YÖNETMEN: Anthony Bell


SENARYO: Rob Muir


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