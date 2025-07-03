Merkez Bankası rezervleri 154,4 milyar dolara indi
Merkez Bankası rezervleri 154,4 milyar dolara indi
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün yüzde 17,87 artışla 1 milyar 917 milyon 186 bin liraya yükseldi. Yarın için belirlenen elektrik fiyatlarında ise dikkat çekici bir artış yaşandı.

Yarın en yüksek fiyat 21.00’de

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, 4 Temmuz Perşembe günü için en yüksek 3 bin 400 lira ile saat 21.00’de, en düşük ise 1400 lira ile saat 12.00’de oluştu.

Aritmetik ortalama fiyat 2 bin 815 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama ise 2 bin 812 lira 43 kuruş olarak hesaplandı.

Bugün en düşük 689, en yüksek 3 bin 390 lira

Bugün spot piyasada megavatsaat başına elektrik fiyatı en düşük 689 lira 57 kuruş, en yüksek ise 3 bin 390 lira 6 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Elektrik fiyatlarında saatlik dalgalanma ve yüksek tavan değerler, arz-talep dengesindeki değişkenliği ve üretim maliyetlerini yansıtmaya devam ediyor.

Kaynak: AA