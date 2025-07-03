İzmir’in Çeşme ilçesinde dün ziraat alanında başlayıp orman ve makilik alana sıçrayan yangın, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Alevlerin yaklaştığı güzergâhlarda güvenlik önlemi kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Otoyolun iki yönü ulaşıma kapalı

İzmir-Çeşme Otoyolu’nun Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Yol üzerindeki riskli bölgelerde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Eski Çeşme Yolu’nda da trafik akışı durduruldu

Eski Çeşme Yolu’nda da yangın nedeniyle ulaşım kısıtlaması uygulandı. Çeşme’den Urla yönüne gidişte Kutlu Aktaş Barajı, Urla’dan Çeşme yönüne gidişte ise Zeytinler Kavşağı geçiş noktaları trafiğe kapatıldı.

Ulaşım Karaburun ve Ildır güzergahına yönlendirildi

Yetkililer, Çeşme’ye ulaşmak isteyen sürücülerin İYTE Kavşağı’ndan Karaburun ve Ildır güzergahına yönlendirildiğini bildirdi. Bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Vatandaşlara güzergâh güncellemelerini takip etmeleri ve uyarılara dikkat etmeleri çağrısı yapıldı.