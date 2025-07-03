İstanbul Saraçhane Meydanı’nda 1 Temmuz’da düzenlenen miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri ve güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüphelilerden 15’i için tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk kararı verdi.

Cumhurbaşkanına hakaret ve kanuna muhalefet suçlamaları

Soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında hem “Cumhurbaşkanına hakaret” hem de “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltilirken, 8 şüpheliye yalnızca gösteri kanununa muhalefetten tutuklama talep edildi.

19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere mahkemeye sevk edildi. Daha önce gözaltına alınan 8 kişi, dün serbest bırakılmıştı.

Bakan Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane’de Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan ve güvenlik güçlerine karşı koyan toplam 42 kişinin gözaltına alındığını duyurmuş, haklarında adli işlem başlatıldığını belirtmişti.