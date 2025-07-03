Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, yıl sonunda enflasyonun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) tahmin aralığında gerçekleşeceğine olan inançlarının tam olduğunu belirtti. Bolat, bu doğrultuda ekonomik planlamaların da bu patikaya göre yapılması gerektiğini vurguladı.

Enflasyonda 3,5 yılın en düşük seviyesi

Haziran ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE), aylık bazda %1,37 artarken, yıllık enflasyon %35,05’e geriledi. Böylece son 3,5 yılın en düşük seviyesi görüldü. Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki fiyatlar ise aylık bazda %0,27 düşerken, yıllık artış oranı %30,2 ile son 43 ayın en düşük seviyesine indi.

Bolat, mayıs ayında da gıda enflasyonunun aylık %0,71’e gerilediğini hatırlatarak, “Son 13 aydır aylık enflasyon oranlarında geçen yılın aynı dönemlerine göre düzenli bir iyileşme yaşanıyor” dedi.

Fahiş fiyat artışlarına karşı denetimler sürecek

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) haziran ayında aylık %2,46, yıllık bazda ise %24,45 arttı. Bolat, özellikle ekonomik temellere dayanmayan fahiş fiyat artışlarına karşı mücadelenin süreceğini belirterek, “Adil rekabeti bozan ve tüketici aleyhine hareket edenlerin üzerine kararlılıkla gidilecektir” ifadelerini kullandı.

Dış ticaret ve cari açıkta iyileşme sürüyor

Bakan Bolat, uyguladıkları politikalarla dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını azalttıklarını, bu sayede makro finansal istikrarı güçlendirdiklerini aktardı. Yılın ilk 6 ayında kümülatif enflasyon %16,67 olarak gerçekleşti.

“Toplumsal refah artacak” mesajı

Bolat, “Son veriler, güçlü dezenflasyon programımızdaki kararlılığı yansıtıyor. Enflasyonla mücadelede sağlanan kazanımlar kalıcılaştıkça fiyat istikrarı ve alım gücü bakımından çok daha güçlü bir döneme gireceğiz” dedi.