İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde meydana gelen yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, yangın afetinden etkilenen vatandaşlar için toplamda 21 milyon 603 bin 400 lira ödeme yapıldığını duyurdu.

En yüksek destek İzmir’e sağlandı

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, yangından en çok zarar gören il İzmir oldu. Kentte 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır ağır hasar aldı. İzmir’deki afetzedelere barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında 14 milyon 258 bin 400 lira ödeme yapıldı.

Bilecik’te 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır zarar görürken, 5 milyon 745 bin lira yardım sağlandı. Manisa’da ise 5 konutun zarar gördüğü yangınlar sonrası 1 milyon 600 bin lira destek verildi.

Bilecik’te konteyner yaşam alanları kuruldu

Bilecik’te yangın sonrası geçici barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla iki köyde toplam 26 aile için konteyner yaşam alanları oluşturuldu.

Yerlikaya, dört gün içinde tamamlanan bu alanların altyapısıyla birlikte kullanıma sunulduğunu, konteynerlerin içerisinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğunu açıkladı.

“Geçmiş olsun” mesajı

Bakan Yerlikaya, açıklamasının sonunda yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yardımların devam edeceğini vurguladı.