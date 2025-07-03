İzmir’in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Alevlerin hızla yayılmasıyla birlikte bazı mahalleler tahliye edilirken, ulaşımda kısıtlamalar uygulandı.

Çeşme’de yangın tarım alanından ormana sıçradı

Çeşme’nin Ildır Mahallesi’nde dün başlayan yangın, gece boyunca karadan söndürülmeye çalışıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 2 uçak ve 6 helikopterle havadan müdahale yeniden başladı. Tarım alanında başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana yayıldı.

Tehlikenin büyümesi üzerine üç mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu’nun bazı bölümleri ulaşıma kapatıldı. Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri araç geçişine kapalı. Eski Çeşme Yolu’nda da çift yönlü kısıtlamalar uygulanıyor. Çeşme’ye ulaşım şu an Karaburun ve Ildır güzergahından sağlanıyor.

Ödemiş’te yangın yerleşim yerlerine ulaştı

Ödemiş’in Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan yangın ise yerleşim alanlarını tehdit etti. Gece boyunca karadan yapılan müdahaleye sabah saatlerinde hava araçları da eklendi.

Yangına 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale ediliyor. Ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösteriyor.

Bakan Yerlikaya: 3 ilde 184 konut hasar gördü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Bilecik ve Manisa’daki yangınlar nedeniyle toplam 184 konutun ağır hasar gördüğünü açıkladı. Yerlikaya, “İzmir’de 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır zarar gördü. Üç il için toplam 21 milyon 603 bin lira yardım ödemesi yapıldı.” dedi.