Garanti BBVA, gelir düzeyi yüksek müşterileri için geliştirdiği “Benim Bankacım” programıyla kişiye özel bankacılık hizmetlerini tek çatı altında topladı. Program kapsamında müşterilere, ihtiyaçlarına özel çözümler sunan birebir bankacı desteği sağlanıyor.

Finansal danışmanlık ve öncelikli hizmet bir arada

Garanti BBVA’nın açıklamasına göre, programa dahil olan her müşteri için özel bir müşteri yöneticisi atanıyor. Bu yönetici, kullanıcının tüm finansal ihtiyaçlarına özel çözümler sunarken; danışmanlık hizmeti, öncelikli şube erişimi, kampanya teklifleri ve dijital işlemlerde hız gibi pek çok avantaj sağlanıyor.

Mobil uygulamadan kolay erişim

“Benim Bankacım” programı, Garanti BBVA Mobil uygulaması içinde yer alan özel sekme aracılığıyla yönetiliyor. Bu alanda kullanıcılar hem kişisel bankacılarına doğrudan ulaşabiliyor hem de kendilerine özel tanımlanan kampanyaları, indirimleri ve davetleri görüntüleyebiliyor.

Hayatın her alanına yayılan ayrıcalıklar

Program, bankacılık hizmetlerinin ötesinde yaşamın farklı alanlarında da ayrıcalıklar sunuyor. American Express kart sahiplerine seçkin restoran ve otellerde yüzde 20’ye varan indirim, Miles&Smiles kredi kartlarında artırılmış mil kazanımı ve uluslararası piyasalarda işlem avantajları bu fırsatlar arasında yer alıyor.

Ayrıca, yüksek nakit çekim limiti, dijital yatırım araçlarına erişim, özel etkinliklere katılım, sağlıklı yaşam programları ve marka iş birlikleriyle sunulan indirimler de programın sunduğu imkanlar arasında bulunuyor.

"Kişiye özel hizmet bizim yatırımımız"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, programın temel amacının, her bir müşteriye onları tanıyan bir bankacı eşliğinde, uçtan uca kişiselleştirilmiş hizmet sunmak olduğunu belirtti.

Kezik, "Müşterilerimiz artık tüm finansal ihtiyaçlarını tek bir noktadan ve onları tanıyan bir uzmanla birlikte yönetebilecek. Dijital altyapımız sayesinde bu deneyimi her zaman daha ileriye taşımayı hedefliyoruz." dedi.