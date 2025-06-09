Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından yayımlanan verilere göre, 8 Haziran'da spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13.806 TL oldu. Fiyat seviyesindeki bu değişim, piyasa oyuncularının hareketliliğini de beraberinde getirdi.

İşlem hacmi üç katına çıktı

Spot piyasada işlem hacmi 5 milyon 139 bin 134 TL’ye yükseldi. Bu tutar, bir önceki gün kaydedilen 1 milyon 819 bin 590 TL'lik hacmin neredeyse üç katı. Bu artış, özellikle gün içi fiyatlamalardaki oynaklıkla ilişkilendiriliyor.

Ticaret miktarı 376 bin metreküp

Aynı gün içinde toplam 376 bin metreküp doğal gaz el değiştirdi. İşlem hacmindeki artışa rağmen, ticaret hacmi piyasa dengesi içinde kalmaya devam etti.

Dengeleme fiyatlarında dikkat çeken marj

EPİAŞ verilerine göre, dengeleme gazı alış fiyatı 14.496,30 TL; satış fiyatı ise 13.115,70 TL olarak açıklandı. Bu marj, piyasa katılımcılarının fiyatlama stratejileri üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Türkiye'ye gaz girişi ve arz miktarı dengeli seyretti

8 Haziran’da Türkiye’ye toplam 67 milyon 154 bin 747 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Aynı gün piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 67 milyon 193 bin 881 metreküp oldu. Bu veriler, arz-talep dengesinin sürdüğüne işaret ediyor.