Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze’ye insani yardım taşıyan "Madleen" isimli sivil gemiye İsrail tarafından uluslararası sularda yapılan müdahaleye sert tepki gösterdi. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu eylemin insani değerlere ve uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu belirtti.

Yılmaz, İsrail'in yardım taşıyan sivil bir gemiyi hedef alarak suçlarına yenilerini eklediğini kaydetti. "İsrail’in uluslararası sularda gerçekleştirdiği bu müdahale, yalnızca Filistin halkına değil, tüm insanlık vicdanına yöneltilmiş bir saldırıdır" dedi.

“İnsani yardımlar engellenemez”

Açıklamasında Netanyahu hükümetini doğrudan hedef alan Yılmaz, “İnsani yardımları engelleyerek, uluslararası hukuku yok sayan İsrail yönetimi gerekli uluslararası tepkiyi görmelidir. Bu artık sadece bir siyasi kriz değil, açık bir insanlık sorunudur” ifadelerini kullandı.

“Ateşkes ve kalıcı çözüm şart”

Yılmaz, bölgedeki ateşkesin acilen sağlanması gerektiğini vurgularken, iki devletli çözüm sürecine yönelik somut adımlar atılmasının şart olduğunu söyledi. Türkiye’nin her koşulda Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini de belirtti.

“Filistin halkı kazanacak”

“Filistin halkı, tarihi bir direniş sergiliyor” diyen Yılmaz, insani değerlerin mutlaka galip geleceğini ifade etti. İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını “zulüm ve soykırım politikası” olarak tanımlayan Yılmaz, bu politikaların insanlık ittifakı karşısında başarısızlığa mahkûm olduğunu sözlerine ekledi.