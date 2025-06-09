Kurban Bayramı'nın son gününde Muğla'nın gözde sahil beldeleri tatilci akınına uğradı. Havanın 30 derecenin üzerinde seyrettiği kentte plajlar dolup taştı.

Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Mahallesi’nde Belcekız ve Kumburnu Plajı, sabahın erken saatlerinden itibaren dolmaya başladı. Araç yoğunluğu nedeniyle Kumburnu girişinde uzun kuyruklar oluştu. Tatilciler serinlemek için denize girerken, bazıları da su sporlarına yöneldi.

Yamaç paraşütü ile bayram finali

Babadağ’dan havalanan yamaç paraşütçüleri, bayramın son gününde Ölüdeniz semalarında görsel şölen sundu. Tatilciler, gökyüzünden bölgenin eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Bodrum ve Marmaris de hareketliydi

Bodrum’un Paşatarlası, Gümbet, Ortakent ve Bitez sahilleri yoğunluğun yaşandığı diğer bölgeler oldu. Tatilciler sıcak havada denize girerek serinlerken, bazıları ise kafe ve restoranlarda dinlenmeyi tercih etti.

Marmaris başta olmak üzere Muğla’nın diğer kıyı ilçelerinde de benzer bir tablo vardı. Sahillerde hem yerli hem de yabancı turist yoğunluğu dikkat çekti.