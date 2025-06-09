Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cenap Zeybek, çocuklarda hipertansiyonun genellikle belirti vermeden ilerlediğini ve çoğu zaman geç tanı konduğunu söyledi.

Hastane tarafından yapılan açıklamada, hipertansiyonun yalnızca yetişkinleri değil, çocukları da etkileyen ciddi bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekildi. Zeybek, özellikle kardiyolojik takibi olmayan çocuklarda sorunun fark edilmesinin daha da zorlaştığını ifade etti.

“Rutin tansiyon ölçümü yapılmıyor”

Prof. Dr. Zeybek, “Ülkemizde çocuklarda düzenli tansiyon ölçülmesi alışkanlığı yok. Bu nedenle tansiyon yüksekliği, ancak ergenlik döneminde yapılan kontrollerde fark edilebiliyor” dedi.

Hipertansiyonun çocuklukta fark edilmemesi durumunda kalp, böbrek ve damar sisteminde ciddi hasarlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Erişkinlerle aynı nedenler geçerli değil

Zeybek’e göre, çocukluk çağı hipertansiyonu erişkinlerdeki nedenlerden farklı olarak genellikle böbrek, kalp, endokrin sistem ve böbrek üstü bezindeki bozukluklardan kaynaklanıyor. Bu yüzden tanı koymak ve tedavi planlamak için çok yönlü bir değerlendirme gerekiyor.

Yaşa ve boy-kilo oranına göre değerlendirme şart

“Çocuklarda tansiyon değerlendirmesi erişkinlerdeki gibi tek bir eşik değere göre yapılamaz” diyen Zeybek, her yaş grubunun kendine özgü referans aralıklarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Tedavi sürecinde ise çocuk kardiyolojisinin yanı sıra çocuk endokrinolojisi, nefroloji ve diyetetik gibi branşların iş birliği içinde olması gerektiğini söyledi.

Yaşam tarzı hipertansiyonu tetikliyor

Özellikle ergenlik çağında hipertansiyon gelişiminde yaşam alışkanlıklarının belirleyici rol oynadığını belirten Prof. Dr. Zeybek, “Fast food ağırlıklı beslenme, tuz tüketiminin fazlalığı, hareketsizlik ve obezite tansiyon sorununu artırıyor. Çocukların düzenli fiziksel aktiviteye yönlendirilmesi şart” dedi.

Zeybek, ailelere çağrıda bulunarak, düzenli tansiyon ölçümünün çocuk sağlığının korunmasında temel adımlardan biri olduğunu hatırlattı.