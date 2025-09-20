ZTK 3. Tur Kura Çekimi: Tarih Belli Oldu mu, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Türkiye’nin en prestijli futbol organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan 3. tura taşınıyor. 155 takımın katılımıyla başlayan turnuvada, 2. tur maçları 18 Eylül’de tamamlandı. Şimdi gözler, 3. tur kura çekimi takvimi ve yayın bilgisine çevrildi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Kura Çekimi Ne Zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3. tur kura çekimi için resmi açıklamayı henüz yapmadı. Ancak takvime göre 3. tur maçları 28-30 Ekim 2025 tarihlerinde oynanacak.

4. tur karşılaşmaları ise 2-4 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

1. tur kura çekimi: 21 Ağustos

1. tur maçları: 2-4 Eylül

2. tur kura çekimi: 8 Eylül

2. tur maçları: 16-18 Eylül

3. tur maçları: 28-30 Ekim

4. tur maçları: 2-4 Aralık

Kupada Yeni Format

Turnuva, 4 eleme turu, grup aşamaları ve finallerden oluşuyor. Grup aşamasında 8’er takımlı 3 grup olacak. Takımlar farklı torbalardan rakiplerle eşleşecek.

Gruplarda ilk sırayı alan ekipler ile en iyi iki üçüncü, çeyrek finale yükselerek yoluna devam edecek.

Kura Çekimi Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kura çekiminin yayın bilgisi TFF tarafından kısa süre içinde açıklanacak. Daha önceki kura çekimleri gibi bu turun da A Spor ekranlarından canlı verilmesi bekleniyor.