Dolar
41,3390 %0,35
Euro
48,5981 %0,72
Gram Altın
4.903,41 % 1,35
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor ZTK 3. Tur Kura Çekimi: Tarih Belli Oldu mu, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

ZTK 3. Tur Kura Çekimi: Tarih Belli Oldu mu, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur maçları tamamlandı, gözler 3. tur kura çekimine çevrildi. Maçların 28-30 Ekim’de oynanması planlanırken, kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağı TFF tarafından duyurulacak.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
ZTK 3. Tur Kura Çekimi: Tarih Belli Oldu mu, Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Okunma Süresi: 1 dk

Türkiye’nin en prestijli futbol organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan 3. tura taşınıyor. 155 takımın katılımıyla başlayan turnuvada, 2. tur maçları 18 Eylül’de tamamlandı. Şimdi gözler, 3. tur kura çekimi takvimi ve yayın bilgisine çevrildi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Kura Çekimi Ne Zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3. tur kura çekimi için resmi açıklamayı henüz yapmadı. Ancak takvime göre 3. tur maçları 28-30 Ekim 2025 tarihlerinde oynanacak.
4. tur karşılaşmaları ise 2-4 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

1. tur kura çekimi: 21 Ağustos

1. tur maçları: 2-4 Eylül

2. tur kura çekimi: 8 Eylül

2. tur maçları: 16-18 Eylül

3. tur maçları: 28-30 Ekim

4. tur maçları: 2-4 Aralık

Kupada Yeni Format

Turnuva, 4 eleme turu, grup aşamaları ve finallerden oluşuyor. Grup aşamasında 8’er takımlı 3 grup olacak. Takımlar farklı torbalardan rakiplerle eşleşecek.
Gruplarda ilk sırayı alan ekipler ile en iyi iki üçüncü, çeyrek finale yükselerek yoluna devam edecek.

Kura Çekimi Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kura çekiminin yayın bilgisi TFF tarafından kısa süre içinde açıklanacak. Daha önceki kura çekimleri gibi bu turun da A Spor ekranlarından canlı verilmesi bekleniyor.

#Futbol
#Süper Lig
#Tff
#Türk Futbolu
#Ziraat Türkiye Kupası
#Ztk
#Ztk Kura Çekimi
#Türkiye Kupası 2025
#Ztk 3. Tur
11. Yargı Paketi Meclis’e Geliyor: Genel Af Gündemde Var Mı?
11. Yargı Paketi Meclis’e Geliyor: Genel Af Gündemde Var Mı?
#Gündem / 19 Eylül 2025
Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de olacak mı?
Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de olacak mı?
#Spor / 19 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Fuat Buruk: "1000 Maçta 1 Kez Olur"
Fuat Buruk: "1000 Maçta 1 Kez Olur"
Spor
TBF, Basketbol Süper Ligi Yayın Haklarını Digiturk ile 4 Yıl İçin Yeniledi
TBF, Basketbol Süper Ligi Yayın Haklarını Digiturk ile 4 Yıl İçin Yeniledi
KYK Yurt Time başvurusu ne zaman? 2025-2026 Yurt-Time Spor Projesi şartları neler, nasıl başvuru yapılır?
KYK Yurt Time başvurusu ne zaman? 2025-2026 Yurt-Time Spor Projesi şartları neler, nasıl başvuru yapılır?
Adalet Bakanlığı 3.500 İKM Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Adalet Bakanlığı 3.500 İKM Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Alperen Şengün, SMA Hastası Çocuğa Yardım İçin Formasını Açık Artırmaya Çıkardı
Alperen Şengün, SMA Hastası Çocuğa Yardım İçin Formasını Açık Artırmaya Çıkardı
YSK, CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın İptal Talebini Reddetti
YSK, CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın İptal Talebini Reddetti
Araba Krizi Ünlü Oyuncu Emre Bulut'un Başını Yaktı
Araba Krizi Ünlü Oyuncu Emre Bulut'un Başını Yaktı
Yemeden İçmeden iPhone 17 İçin: Hangi Ülkede Kaç Gün Çalışmak Gerekiyor?
Yemeden İçmeden iPhone 17 İçin: Hangi Ülkede Kaç Gün Çalışmak Gerekiyor?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft